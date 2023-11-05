Требуются всего 7 минут времени: Клопотенко поделился рецептом спагетти из цукини
Цукини довольно низкокалорийный и низкокалорийный овощ, который является хорошим источником клетчатки, витаминов и минералов. Кабачки осенью – именно то, что нужно для насыщения организма полезными веществами.
Кабачки являются хорошим источником клетчатки, необходимой для здоровья пищеварения, также содержат витамины А и C, магний, фосфор и кальций.
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Известный украинский повар Евгений Клопотенко посоветовал приготовить из цукини спагетти. На это блюдо, заверил он, вы потратите всего 7 минут своего времени.
Продукты:
- Цукини – 300 г
- Сок лимона – 2 ст. л
- Оливковое масло – 1 ст. л
- Укроп – пучок
- Соль и перец – по желанию
Как приготовить спагетти из кабачков
Цукини помойте и накрошите как морковь по-корейски.
Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло, выложите цукини. Посолите и поперчите по желанию и обжарьте 3-4 минуты.
Добавьте к цукини сок лимона и мелко нарезанный укроп. Готово. Можно подавать на стол.
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