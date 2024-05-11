День матери 12 мая: лучшие поздравления на украинском языке и красивые картинки

В воскресенье, 12 мая, в Украине отмечается День матери. Это важный праздник чествования и выражения благодарности матерям.

UAportal предлагает поздравить мам красивыми картинками и теплыми пожеланиями, которые затронут сердце женщин и заставят вспомнить, как вы их любите.

Короткие трогательные поздравления с Днем Матери:

Дорогая мамочка, счастливого Дня Матери! Пусть твое сердце всегда наполнено теплом и любовью.

В День матери желаю безграничной радости и благополучия, будь счастливой и любимой! Самая милая мама, мира, радости, улыбок и огромной любви в этот особенный день!

Искренние поздравления с Днем Матери! Пусть ваша жизнь будет наполнена незабываемыми моментами, желаю тепла и счастья!

Моя лучшая мама, спасибо за безграничную любовь и поддержку.

С Днем Матери! Поздравляю, мама, с Днем Матери! Пусть каждый день доставляет радость, любовь и благополучие!

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Поздравление ко Дню матери в прозе на украинском языке

Дорога мамочко, це ваш день, коли слова недостатні, щоб виразити всю ту невимовну любов і вдячність, яку ми відчуваємо до вас.

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Мамо, ти завжди поруч, ти ніколи не втомлюєшся дбати про своїх дітей. Ти робиш наші серця теплішими, а душі щасливішими. Твоя ніжність, жертовність та безмежна сила вдихають у нас віру в мрії та допомагають подолати будь-які перешкоди.

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З Днем матері! Сьогодні, у цей особливий день, хочемо віддячити вам за твою непохитну любов і підтримку, за ті неповторні миті спільного щастя та за кожен момент, що ти вкладала у наші життя.

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Дякує, що ти є, дорога мамо. Святкуй цей день із радістю та коханням. Бажаємо тобі миру та достатку. Цілуємо тебе та запевняємо, що завжди будемо поруч!

Короткие СМС ко Дню матери:

Дорогая мамочка! От всего сердца поздравляю тебя с Днем матери!

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От всего сердца поздравляем всех матерей с праздником!

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С днем матери, моя самая лучшая мама на свете!

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Мамочку любимую поздравляю с Днем матери и желаю счастливых глаз, теплых объятий и искренних улыбок!

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Мамочка, с Днем матери! Спасибо за жизнь и за все, что у меня есть.

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Дорогая мамочка, желаю тебе бесконечно много счастья и исполнения заветных желаний!

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Мама, спасибо за любовь, сильнее которой нет в мире!

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Поздравляю от души с Днем матери!

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С Днем матери картинки на украинском

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки С Днем матери! Поздравления для мамочки, жены и бабушки

Подробнее об истории праздника Дня матери читайте в материале UAportal.

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