Как заваривать кофе в пуровере и почему такой напиток будет более полезным
Пуровер – это один из методов заваривания фильтр-кофе, гарантирующий высокий уровень контроля за крепостью напитка. Благодаря конусообразной воронке, предназначенной для удержания бумажного фильтра и кофейной гущи, горячая вода медленно проникает через кофе и постепенно стекает в емкость под воронкой.
В Украине термин "пуровер" может указывать как на метод заваривания, так и на сам кофе, приготовленный этим методом, или на устройство-воронку, пишут на сайте klopotenko.
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Для приготовления кофе методом пуровера вам понадобится следующее оборудование:
- Воронка пуровера (керамическая или стеклянная).
- Бумажный фильтр или металлический многоразовый фильтр.
- Свежесмолотый кофе.
- Пуровер-чайник с тонким острым носиком.
- Термосберегающая емкость для кофе или графин.
- Таймер.
Воронка пуровера обычно имеет конусообразную форму, а на дне расположены отверстия, через которые заваренный кофе стекает в термосберегающий графин или чашку. Одной из популярных моделей воронок является Hario v60. Бумажный фильтр следует выкладывать внутрь воронки во избежание попадания кофейной гущи в напиток. Существуют также многоразовые металлические фильтры, которые более экологичны, но требуют внимания при обслуживании.
Для успешного заваривания кофе пуровером следует:
- Смочите бумажный фильтр и поместите его в воронку.
- Нагреть воду до температуры 93-96 градусов по Цельсию.
- Смелите кофейные зерна до средне-грубого помола и заполните фильтр на 2/3 объема.
- Залить кофе водой так, чтобы увлажнить гущу и подождать 30-45 секунд.
- Постепенно доливать воду, вращая воронку, пока кофе полностью не заварится и не стечет в термосберегающий графин или чашку.
Метод пуровер, используя бумажный фильтр, способствует задержке потенциально вредных веществ и делает кофе более здоровым по сравнению с другими методами, которые могут содержать более высокий уровень этих веществ.
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