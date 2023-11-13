Как заваривать кофе в пуровере и почему такой напиток будет более полезным

Пуровер – это один из методов заваривания фильтр-кофе, гарантирующий высокий уровень контроля за крепостью напитка. Благодаря конусообразной воронке, предназначенной для удержания бумажного фильтра и кофейной гущи, горячая вода медленно проникает через кофе и постепенно стекает в емкость под воронкой.

В Украине термин "пуровер" может указывать как на метод заваривания, так и на сам кофе, приготовленный этим методом, или на устройство-воронку, пишут на сайте klopotenko.

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Для приготовления кофе методом пуровера вам понадобится следующее оборудование:

Воронка пуровера (керамическая или стеклянная). Бумажный фильтр или металлический многоразовый фильтр. Свежесмолотый кофе. Пуровер-чайник с тонким острым носиком. Термосберегающая емкость для кофе или графин. Таймер.

Воронка пуровера обычно имеет конусообразную форму, а на дне расположены отверстия, через которые заваренный кофе стекает в термосберегающий графин или чашку. Одной из популярных моделей воронок является Hario v60. Бумажный фильтр следует выкладывать внутрь воронки во избежание попадания кофейной гущи в напиток. Существуют также многоразовые металлические фильтры, которые более экологичны, но требуют внимания при обслуживании.

Для успешного заваривания кофе пуровером следует:

Смочите бумажный фильтр и поместите его в воронку. Нагреть воду до температуры 93-96 градусов по Цельсию. Смелите кофейные зерна до средне-грубого помола и заполните фильтр на 2/3 объема. Залить кофе водой так, чтобы увлажнить гущу и подождать 30-45 секунд. Постепенно доливать воду, вращая воронку, пока кофе полностью не заварится и не стечет в термосберегающий графин или чашку.

Метод пуровер, используя бумажный фильтр, способствует задержке потенциально вредных веществ и делает кофе более здоровым по сравнению с другими методами, которые могут содержать более высокий уровень этих веществ.

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