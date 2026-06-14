Какой продукт категорически нельзя давать собакам: он точно находится на вашем столе.

Многие владельцы собак считают, что поделиться с любимцем кусочком собственной пищи – это безопасная и даже приятная "поблажка". Однако один из популярных видов мяса может представлять для животного серьезную угрозу.

Хотя колбасу часто подают на завтрак или готовят на гриле во время барбекю, специалисты Pet MD предостерегают: продукт содержит ингредиенты, которые могут быть вредными или даже токсичными для собак. Об этом сообщает Express.

Эксперты отмечают: если вы иногда угощали свою собаку колбасой, стоит пересмотреть эту привычку. По словам специалистов, большинство видов колбас не подходят для животных и не должны использоваться как лакомство.

Причина в том, что колбасные изделия обычно содержат размельченное мясо с высоким содержанием жира, значительное количество соли и различные специи. Среди них часто встречается чеснок — ингредиент, токсичный для собак, а также другие добавки, опасные для их здоровья.

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По сравнению с обычным мясом, например курятиной или говядиной без добавок, колбаса содержит гораздо больше жира и натрия, что делает ее крайне нежелательной частью рациона животного. Специалисты также предостерегают, что чрезмерное потребление таких продуктов может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в частности панкреатит — болезненное и потенциально опасное заболевание.

Отдельную угрозу представляют приправы, часто входящие в состав колбас: лук, чеснок и другие острые добавки категорически не рекомендуются для собак. Если же животное случайно съело большое количество колбасы и после этого чувствует себя плохо, эксперты советуют немедленно обратиться к ветеринару.

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