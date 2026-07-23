Могут серьезно помешать здоровью: какие продукты категорически запрещено давать собакам

Домашние питомцы часто не могут удержаться от запаха еды со стола, а хозяева нередко угощают их кусочком колбасы, сыра, фруктов или даже сладостей. Однако такое "вкусность" может серьезно навредить здоровью животного, а некоторые продукты представляют реальную угрозу для его жизни.

Эксперты Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) назвали продукты, которые категорически не рекомендуется давать собакам, котам и другим домашним питомцам.

Алкоголь и сырое дрожжевое тесто

Даже незначительное количество алкоголя может вызвать у животного тяжелое отравление. Среди возможных симптомов — рвота, диарея, нарушение координации движений, проблемы с дыханием, дрожь, запятая, а в отдельных случаях — летальное последствие.

Не менее опасно и сырое дрожжевое тесто. Попав в желудок, он продолжает бродить, увеличивается в объеме и вызывает сильное вздутие. Кроме того, в процессе брожения образуется алкоголь, также токсичный для организма животного.

Шоколад, кофе и кофеин

Шоколад, кофе, энергетические напитки и другие продукты с кофеином содержат вещества, которые организм собак и кошек не способен эффективно перерабатывать.

После их употребления у животных могут возникнуть:

рвота;

диарея;

учащенное сердцебиение;

тремор;

судороги.

Какие овощи и фрукты могут быть опасны

Не все растительные продукты, полезные для человека, подходят домашним питомцам.

В частности:

виноград и изюм могут вызвать острое поражение почек у собак даже в небольших количествах;

лук, чеснок и шнит-лук разрушают эритроциты и способны вызвать анемию, особенно у кошек;

авокадо опасно прежде всего для птиц, кроликов, лошадей, коз и овец, поскольку может привести к сердечно-сосудистым нарушениям, отекам и даже гибели;

кожура, семена и листья цитрусовых содержат эфирные масла и кислоты, которые раздражают пищеварительную систему. Небольшое количество мякоти обычно не представляет опасности, однако злоупотреблять такими фруктами не стоит.

Молочные продукты, сырое мясо и кости

У взрослых собак и кошек вырабатывается мало лактазы – фермента, отвечающего за переваривание молочного сахара. Поэтому молоко и некоторые молочные продукты могут вызвать диарею, вздутие живота и другие нарушения пищеварения.

Также ветеринары не советуют давать животным сырое мясо и яйца. Они могут содержать опасные бактерии, в частности сальмонеллу и кишечную палочку, а сырые яйца еще и ухудшают усвоение отдельных витаминов.

Не менее опасны и кости. Они могут травмировать пищевод или кишечник, а также стать причиной кишечной непроходимости, часто нуждающейся в срочной операции.

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Орехи и жирные продукты

Особую опасность для собак представляют орехи макадамии. Они могут вызвать слабость, рвоту, нарушение координации движений, повышение температуры тела и тремор.

Другие виды орехов также нежелательны из-за высокого содержания жиров, которые могут спровоцировать развитие панкреатита. Кокос и кокосовое масло менее токсичны, однако в больших количествах также способны вызвать нарушения пищеварения.

Сладости и соленые продукты

Особую угрозу для домашних животных представляет ксилит — популярный заменитель сахара, который добавляют к жевательным резинкам, конфетам, выпечке и зубной пасте. Он может резко снизить уровень сахара в крови, спровоцировать судороги, тяжёлое поражение печени и другие опасные последствия.

Вреден для животных и избыток соли. Чипсы, копчености, соленые снеки и другие подобные продукты могут вызвать сильную жажду, рвоту, диарею, тремор, судороги, а в тяжелых случаях – привести к гибели любимца.

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