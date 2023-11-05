Требуются всего 7 минут времени: Клопотенко поделился рецептом спагетти из цукини

Цукини довольно низкокалорийный и низкокалорийный овощ, который является хорошим источником клетчатки, витаминов и минералов. Кабачки осенью – именно то, что нужно для насыщения организма полезными веществами.

Кабачки являются хорошим источником клетчатки, необходимой для здоровья пищеварения, также содержат витамины А и C, магний, фосфор и кальций.

Читайте также: Простой рецепт спагетти из кабачка: это блюдо вас удивит

Известный украинский повар Евгений Клопотенко посоветовал приготовить из цукини спагетти. На это блюдо, заверил он, вы потратите всего 7 минут своего времени.

Продукты:

Цукини – 300 г

Сок лимона – 2 ст. л

Оливковое масло – 1 ст. л

Укроп – пучок

Соль и перец – по желанию

Как приготовить спагетти из кабачков

Цукини помойте и накрошите как морковь по-корейски.

Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло, выложите цукини. Посолите и поперчите по желанию и обжарьте 3-4 минуты.

Добавьте к цукини сок лимона и мелко нарезанный укроп. Готово. Можно подавать на стол.

Ранее опытный повар Джейми Оливер дал советы по правильному приготовлению омлета.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!