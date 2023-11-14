Тыквенное лате как в Starbucks: готовим по рецепту Клопотенко
Тыквенное лате стало настоящим хитом в кафе Starbucks. Легендарный напиток особенно актуален в осеннее время года.
Если вы хотите попробовать это лакомство, можете запросто попробовать приготовить его сами. В этом вам поможет простой рецепт от Евгения Клопотенко.
Как сообщил известный повар, этот рецепт состоит из двух частей: сначала готовится простой тыквенный сироп, а затем уже лат на его основе.
Читайте также: Оригинальные трюфели-тыквы: готовим десерт, который смакует к осеннему лате (видео)
Тыквенное лате от Клопотенко
Для сиропа вам понадобится:
- 150 г запеченной тыквы
- 6 ст. л сахара
- 150 мл воды
- 1 ч. л. корицы
- 3 шт. гвоздики
- ¼ ч. л. молотого имбиря
- ½ ч. л. молотого мускатного ореха
Для лат
- 250 мл цельного молока
- 30 мл эспрессо
- 2 ст. л. домашнего тыквенного сиропа
- сбитые сливки (по желанию)
Как готовить сироп
200 граммов тыквы очистите от кожуры, нарежьте кусочками и выложите на застеленный пергаментом противень. Запекайте 30 минут при температуре 180 градусов. Затем перебейте блендером в пюре.
В кастрюле смешайте 150 мл воды, 6 ст. л сахара и доведите до кипения. Когда сахар растворится, добавьте корицу, гвоздику, молотый имбирь и мускатный орех. Затем влейте тыквенное пюре. Перемешайте и варите 20 мин.
Затем снимите сироп с огня и процедите. Готовый сироп, когда застынет, можно хранить в холодильнике в течение недели.
Читайте также: Тыквенный чай: вкусный напиток, который согреет в холодное время
Для заплаты нужно заварить эспрессо, а затем нагреть и вспенить 250 мл молока.
В чашку или стакан с толстыми стенками налейте 2 ст. л тыквенного сиропа, сверху добавьте 30 мл горячего эспрессо, перемешайте. Уже потом наполните чашку подогретым вспененным молоком. Если хотите, можете сверху добавить сливки из баллончика и посыпать любимыми специями.
Раньше мы рассказывали, как приготовить мармелад из тыквы. Этот полезный десерт следует употреблять в умеренных количествах.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!