Август оставит без денег два знака зодиака: им нужно готовиться к проблемам

Август будет крайне тяжелым месяцем для двух знаков зодиака, которые столкнутся с чередой неудач. По словам астрологов, больше всего пострадает финансовая сфера.

Кроме того, возникнут проблемы со здоровьем – возможно, напомнят о себе старые болезни или же изнуряющая жара лишит сил. К неприятностям стоит готовиться Козерогам и Ракам. Вот что их ждет!

Козерог

Август не будет слишком добр к Козерогам – этот месяц может оказаться даже самым тяжелым в году. Конфликты со второй половинкой отразятся на самочувствии уроженцев знака до такой степени, что те потеряют всю мотивацию. В итоге пострадает и рабочая сфера. Козерогам грозят проблемы с коллегами и непростой разговор с руководством. Речь идет не только о штрафе – уроженцам знака могут урезать зарплату, а то и вовсе уволить.

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Рак

Раки в августе 2023 года столкнутся с финансовыми проблемами, которые достигнут кульминации в конце месяца. Неожиданные расходы и множество обязанностей будут означать, что на счету в банке останется немного. Не балуйте себя слишком сильно в этом месяце. Шопинг с друзьями, кино и вечеринка – это не те идеи, которые принесут вам пользу. По крайней мере, не в этом месяце. Уроженцам знака нужно пересмотреть свои траты и отказаться от спонтанных покупок.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали самые счастливые дни для всех знаков зодиака в июле, когда мечты могут сбыться.

По их словам, второй месяц лета станет судьбоносным периодом для некоторых уроженцев зодиакального круга – если одних ждет финансовая удача, то другие обретут счастье в любви. Однако для этого придется проявить смелость и решительность.

Также астрологи утверждают, что люди, рожденные в определенное время, чаще страдают от подобных заболеваний. Некоторые склонны к проблемам с сердцем, другие – с нервной системой. Читайте детальнее.