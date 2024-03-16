Зачем класть монету под коврик: народные верования

Традиция и процветание: раскрыта сущность ритуала с монетой под ковриком

Во время финансовых трудностей, часто возникающих в жизни, деньги, кажется, непонятным образом ускользают. Люди начинают искать решение, как привлечь финансовую удачу и процветание. UAportal подготовил интересный ритуал, который используют для привлечения удачи – для этого нужно положить монету под коврик на пороге.

Почему же люди кладут монету под коврик? Этот ритуал служит методом привлечения денежной удачи и процветания, причем, если соблюдать правильный день недели имеет большое значение. Вторник, связанный с мощной финансовой энергией планеты Марс, считается самым благоприятным выбором.

Чтобы правильно выполнить этот ритуал, полезно начать с тщательной уборки дома, поскольку считается, что в чистоте находятся деньги. Устранение беспорядка в прихожей имеет решающее значение перед началом ритуала.

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Когда наступает определенный вторник и подготовка завершена, можно начинать. Лучше выбрать монету с желтым оттенком, хотя подойдет монета любого достоинства.

Крепко держите монету в левой руке, поднеся ее к губам, и трижды произнесите следующие слова: "Моя копейка деньги зовет, на пороге встречает. Заходите в дом, маленькие и большие, есть вам здесь место. Хозяйка финансы приветствует. Накапливайте, умножайте, силы набирайтесь. Мое слово незыблемо. Как я скажу, так и будет".

Сохраняйте твердую веру в быстрое финансовое процветание вашего дома и сосредоточьтесь на своем желании. Проводить этот ритуал без жесткой веры в успех не рекомендуется.

Помните, что денежный талисман должен оставаться неприкосновенным для любого, особенно для незнакомых людей. Во время уборки его можно временно приподнимать, но возвращать нужно точно на первоначальное место. Следуя этим рекомендациям, вы можете запросить достаток и финансовую стабильность в свою жизнь.

Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.

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