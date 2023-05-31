Легенда из Барбадоса: как Рианна изменила музыкальный мир

Поп-звезда Рианна получила всемирное признание благодаря своей музыке, но ее влияние выходит за рамки сферы развлечений. UAportal подготовил статью о том, как Рианна использует свой статус знаменитости для поддержки социальных и "тематических" целей.

Роль Рианны в музыке

Рианна является значимой фигурой в музыкальной индустрии уже более десяти лет. Благодаря таким хитам, как "Umbrella" и "Diamonds", она закрепила за собой место одной из самых успешных артисток своего поколения. Однако ее музыка также стала инструментом для пропаганды социальных тем.

Читайте также: Три "Оскара", инновации и социальные проблемы: Какое значение Том Круз придал кинематографу

В своей песне "Man Down" Рианна обращается к проблеме насилия с применением огнестрельного оружия и последствиям лишения человека жизни. Она также использует свою платформу, чтобы привлечь внимание к проблемам психического здоровья, домашнего насилия и гендерного неравенства.

Социальные причины

Помимо своей музыки, Рианна также участвует в различных социальных проектах. В 2012 году она основала Фонд Клары Лайонел (CLF), чтобы почтить память своих бабушки и дедушки и поддержать программы образования и реагирования на чрезвычайные ситуации по всему миру.

С тех пор фонд выступил с различными инициативами, включая программу стипендий для студентов из стран Карибского региона, строительство современного центра онкологии и ядерной медицины в больнице королевы Елизаветы на Барбадосе и пожертвование 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Рианна также является сторонником движения Black Lives Matter, используя свои социальные сети для привлечения внимания к расовой несправедливости и жестокости полиции.

Читайте также: Как Леонардо Ди Каприо изменил кинематограф

Тематические поводы

Помимо социальной пропаганды, Рианна использует свое влияние для поддержки "тематических дел". В 2018 году она запустила свою линию макияжа Fenty Beauty с акцентом на инклюзивность, предлагая широкий спектр оттенков для разных тонов кожи.

Успех бренда подчеркнул недостаток разнообразия в индустрии красоты и подтолкнул другие компании последовать ее примеру. В 2019 году Рианна расширила свою "тематику", запустив бренд модной одежды класса люкс Fenty, в котором приоритетами являются инклюзивность размеров и устойчивость.

Влияние Рианны на музыку

Влияние Рианны на музыку невозможно переоценить. Она использовала свою платформу для повышения осведомленности о социальных и тематических проблемах и вдохновила на изменения в отраслях, где не хватало разнообразия и инклюзивности. Ее действия вызвали дискуссии и установили новые стандарты того, что значит быть влиятельной знаменитостью.

Напомним, многие актеры и певцы решаются на пластические операции, потому что часто для них это необходимость. Мы рассказывали, как 7 знаменитых мужчин, корректировавших свою внешность.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !