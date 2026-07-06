Абрикосовый пирог: рецепт

Вынимайте из формы осторожно! Лучше даже тогда, когда пирог полностью остынет. Ибо я свой едва спас, когда он выпал из формы. Но получилось вкусно и результат нам очень понравился!

На форму 26 см:

Главные истории дня

250 г готового печенья к кофе

100 г масла

25 г сахара

~900 г абрикосов

400 г кисломолочного творога

80 г сахара + 10 г ванильного сахара

200 г сметаны

2 яйца

~150 г молока

20 г крахмала

+10 г сахарной пудры или сахара

чтобы процесс был быстрый, я взял готовое печенье. Измельчил его, смешал с сахаром и мягким маслом. Конечно, можно взять и самостоятельно сделать песочное основание: 220 г муки, 100 г масла 82.5%, 75 г сахара, маленькое яйцо, 5 г разрыхлителя.

В форму, застеленную пергаментом, выкладываю "тесто". Формирую бортики и равномерный низ. Подсушиваю 10 мин в духовке на 180 градусов.

кисломолочный творог вместе со сметаной, молоком, яйцом, сахаром и крахмалом блендером перебиваю в очень однородную и кремовую смесь.

Выливаю ее на готовую лепешку. Очищаю абрикосы от косточек и красиво выкладываю, наполовину погружая в крем. Посыпаю сахарной пудрой или сахаром и ставлю запекаться при 180 градусах, режим верх/низ/конвекция ориентировочно на 40-45 мин.

Готовность определяю тогда, когда крем стал плотным, а абрикосы смягчились.

Вынимаю, охлаждаю и наслаждаюсь!

Приятного аппетита!

❗️абрикосы брал твердые, чтобы не превратились в кашу.

💫Обязательно попробуйте их перед приготовлением. Если достаточно кислые, то когда разберете на половинки, можно дополнительно посыпать их сахаром.

💫Вкусно добавлять в сыр еще цедру цитрусовых.