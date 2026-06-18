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Рецепт идеального завтрака
Соскучились по моим завтракам?
Ингредиенты:
Главные истории дня
• Яйца – 3-4 шт.
• Соль и перец
• Круглый лаваш
• Кетчуп или томатная паста
• Твердый сыр
• Помидор
• Брокколи
PS Берите ингредиентов столько, сколько душе угодно))
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, добавьте соль и перец и влейте их в сковороду.
2. Уложите на поджаренный омлет кусок лаваша и смажьте его томатной пастой или кетчупом.
3. Положите на лаваш ломтики помидора и брокколи, а также посыпьте все натертым сыром.
А что вы едите на завтрак?