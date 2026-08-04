Может нанести необратимый вред: ветеринар назвал опасную игрушку для собак

Обычный теннисный мяч, который многие владельцы используют для игр с собаками, может представлять серьезную опасность для здоровья животного. Ветеринар Крис Браун предупреждает, что регулярные игры с такой игрушкой способны привести к необратимому истиранию зубов.

Об этом сообщает Express. По словам специалиста, он более десяти лет наблюдал за последствиями использования теннисных мячей для собак. Проблема заключается в покрытии мяча: его нейлоновые волокна созданы для стойкости к интенсивному трению на теннисных кортах, однако в пасти животного они действуют подобно наждачной бумаге.

Главные истории дня

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Ветеринар объясняет, что во время жевания такая поверхность постепенно стирает эмаль, а затем может повредить зуб настолько, что обнажается его внутренняя часть, где расположен нерв. "Когда зуб стирается к пульпе, это уже невозможно восстановить. Повреждения можно частично устранить, но вернуть зубу первоначальное состояние не удастся", — отметил Крис Браун.

По его словам, подобные травмы зачастую становятся причиной серьезных стоматологических проблем в будущем. Ветеринар также обратил внимание на еще один важный момент при выборе игрушек. Он объяснил, что собаки воспринимают цвет иначе, чем люди, поэтому некоторые мячи им сложнее заметить.

В частности, оранжевые мячи на зеленой траве могут практически сливаться с фоном. Из-за особенностей зрения собака не всегда легко находит такую игрушку после броска. Именно поэтому специалист советует внимательно подходить к выбору игрушек для питомца, обращая внимание не только на их прочность, но и на материал изготовления и заметность во время прогулок.

Напомним, мы уже писали, как познакомить кота и собаку, чтобы поладили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!