Почему откладывание отпуска является плохой идеей: что происходит с мозгом

Лето – время традиционных отпусков. Для кого это поездка в новое или любимое место, для кого - несколько спокойных дней дома без рабочих дел. Каким бы ни был ваш отпуск, результаты научных исследований свидетельствуют, что он полезен не только для восстановления сил, но и для работы мозга.

СМОТРЕТЬ ПО-НОВОМУ

Главные истории дня

Человеческий мозг любит предсказуемость. Рутина экономит энергию: если ежедневно делать примерно одно и тоже, мозгу не нужно принимать много решений. Но у однообразия и монотонности есть другая сторона: жизнь может казаться скучной. Когда человек застревает в такой рутине, это может снижать его гибкость мышления, концентрацию и способность быть здесь и сейчас.

В отпуске есть возможность изменить обстановку и перестать действовать автоматически. Каждый раз, когда человек занимается чем-то необычным, в мозге активнее формируются новые нейронные связи. Это помогает видеть вещи с разных точек зрения и находить лучшие решения.

РАЗОРВАТЬ ЦИКЛ СТРЕССА

Когда мы находимся в хроническом стрессовом состоянии, в организме повышается уровень кортизола. Это влияет на способность мозга обрабатывать и запоминать информацию, что может привести к перегрузке, что придает еще большее напряжение и соответственно стресс. Все это оказывает негативное влияние на сон, аппетит, настроение, способность концентрироваться, принимать решения и запоминать информацию.

Путешествия или прогулки, времяпрепровождение с близкими или на природе, чтение хорошей книги стимулируют мозг и доставляют удовольствие, помогая снижать уровень стресса и поддерживать работу нейромедиаторов и гормонов, связанных с настроением, в частности серотонина, дофамина и эндорфинов.

ПРИЗНАКИ ТОГО, ЧТО НУЖНО В ОТПУСК

Желание уйти в отпуск – еще не всегда признак истощения. Однако есть сигналы, что недостает ресурсов и мозгу нужен отдых:

Тревога перед началом рабочей недели. Если уже в воскресенье возникают напряжение, уныние или нежелание идти на работу, это может являться признаком перегрузки.

Изнурение. Выполнение повторяющихся, легких или скучных задач может повлечь за собой как физическую, так и психическую усталость. Автоматические действия отрицательно сказываются и на креативности.

Перегрузка. Переполненный список дел, постоянные просьбы от других людей и ощущение, что даже мелочи превращаются в большие проблемы могут свидетельствовать о чрезмерном уровне стресса.

Сложность с принятием решения. Уставшему мозгу труднее выбирать. Человек может долго сомневаться даже в простых ситуациях или, наоборот, принимать решение автоматически, не задумываясь о последствиях.

Пессимизм. При умственной перегрузке человек почти не видит положительных сторон ситуации, а негативное мышление может влиять на все от уверенности в себе и отношений до физического самочувствия.

Эмоциональная нестабильность. Если появилась раздражительность, острая реакция на мелочи или резкие смены настроения – это еще один сигнал, что нервная система нуждается в восстановлении.

Трудности с концентрацией внимания. При умственной перегрузке становится труднее расставлять приоритеты и сосредотачиваться на выполнении задач.

Утрата мотивации. Если то, что раньше имело смысл или доставляло удовольствие, перестало вызывать интерес, это может быть признаком выгорания. Особенно если также возникают апатия, отстраненность или неэффективность.

Избегание и отложение важных задач. Откладывать значимую работу и вместо нее заниматься второстепенными делами – одно из распространенных проявлений перегрузки или выгорания.

Снижение производительности. Если долго не отдыхать, это отрицательно сказывается на скорости, креативности и эффективности. В результате ухудшается качество работы.

Стресс и выгорание могут оказывать влияние и на физическое здоровье. Такие симптомы могут быть связаны не только с переутомлением, но и депрессией, тревожными расстройствами, нарушениями сна, анемией, заболеваниями щитовидной железы и другими состояниями.

Если истощение не проходит после отдыха, проконсультируйтесь с врачом. Отпуск может улучшить общее состояние. Но она не заменит медицинской помощи.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ОТПУСК

Часто говорят: после отпуска нужен еще один. Переход из режима отдыха к привычному ритму жизни, наполненному стрессом, изнурительный для мозга. Поэтому процесс психической и эмоциональной адаптации должен происходить постепенно.

После поездки полезно выделить себе один день дома, чтобы вернуться к обычному темпу жизни. А в первые дни на работе важно, по возможности, не перегружать себя делами.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Не все могут позволить себе немедленно взять отпуск. Конечно, полноценный отдых ничто не заменит. Но и в повседневной жизни можно получить некоторые из его преимуществ, способствующих восстановлению мозга.

Смените привычную рутину. Возвращайтесь домой по другому маршруту, поработайте в другом месте, проведите обеденный перерыв на улице. Даже небольшое нарушение привычного ритма жизни поможет освежить взгляд.

Попытайтесь практику осознанности. Позвольте себе отключиться от списка дел, выключить телефон и просто быть здесь и сейчас.

Итак, отпуск является не просто приятным времяпрепровождением, но и важным условием для восстановления нервной системы, внимания и эмоционального равновесия. Регулярный отдых снижает риск накопления переутомления и помогает мозгу работать лучше.