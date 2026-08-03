В вашем доме появился щенок: что делать в первую очередь

Первые недели после появления щенка в новом доме играют ключевую роль в его развитии, здоровье и формировании поведения. Именно в этот период закладываются повадки, которые будут сопровождать собаку на протяжении всей жизни.

Об этом рассказала руководитель ветеринарной службы Animal Friends Джен Уормлитон. Об этом пишет Express.

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По словам специалиста, соблюдение нескольких простых рекомендаций поможет избежать распространенных ошибок и обеспечить любимцу комфортную адаптацию. Прежде чем забрать щенка домой, следует уточнить его точный возраст у заводчика или представителей убежища. Обычно в возрасте около восьми недель малыши уже отлучены от матери, активно знакомятся с окружающим миром и готовы к обучению.

Понимание этапа развития поможет правильно организовать кормление, уход, обучение и режим дня. Если щенок еще не получил необходимых прививок, после переезда следует как можно скорее записаться к ветеринару. В дальнейшем вакцинацию проводят по рекомендованному графику, а также регулярно осуществляют обработку от блох и глистов.

Такие профилактические меры помогают оградить животное в период активного роста. Специалисты советуют еще до появления нового питомца выбрать ветеринарную клинику и зарегистрировать там животное. Это облегчит плановые осмотры, вакцинацию и позволит быстро получить помощь в случае необходимости.

Если щенка взяли из приюта, он, скорее всего, уже прошел первичный медицинский осмотр, однако регулярный ветеринарный контроль все равно остается необходимым. Период с восьмой до двенадцатой недели жизни считается лучшим для знакомства щенка с новыми людьми, звуками, предметами и разными жизненными ситуациями.

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Пока курс вакцинации не завершен, можно знакомить его с окружающим миром безопасными способами, например, держа на руках или находясь в местах с минимальным риском заражения. Для быстрого обучения рекомендуется выводить щенка в одно и то же место после пробуждения, приема пищи, игр, дневного сна, а также примерно каждый час.

За каждый успешный результат ветеринар советует обязательно хвалить любимца или поощрять лакомством. Первые тренировки могут быть совсем короткими. Уже с первых дней щенка можно знакомить с базовыми командами, такими как сидеть, ко мне или спокойное получение лакомства.

Лучших результатов помогает добиться положительного подкрепления — похвала и вознаграждения. При смене зубов щенки часто грызут мебель, одежду или руки хозяев. Чтобы сформировать правильное поведение, следует предложить безопасные жевательные игрушки, которые помогут снизить дискомфорт в деснах и отвлекут внимание от нежелательных предметов.

До завершения полного курса вакцинации ветеринары советуют избегать полноценных прогулок в местах, где могут находиться другие животные. После получения всех необходимых прививок знакомство с улицей следует начинать с коротких и спокойных прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность.

Регулярный график кормления, сна, прогулок, игр и обучения помогает щенку быстрее адаптироваться к новому дому и чувствовать себя увереннее. По словам ветеринарки, именно предполагаемый распорядок дня создает чувство безопасности и значительно облегчает процесс воспитания молодой собаки.

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