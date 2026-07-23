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Идеальный ужин за 10 минут
Не знаете, что готовить сегодня? Ловите быстрый, простой и вкусный рецепт!
Ингредиенты:
Главные истории дня
• Куриное филе – 400 г
• Соль и перец
• Крахмал
• Масло
• Приправка Wok sauce Kung Pao
• Брокколи - 200 г
• Шампиньоны - 150 г
• Морковь – 100 г
• Болгарский перец – 120 г
• Стручки зеленого гороха – 100 г
Способ приготовления:
1. Разберите брокколи на небольшие соцветия. Нарежьте другие овощи и пробланшивайте все вместе на сковороде в течение нескольких минут.
2. Посолите и поперчите курицу. Обваляйте ее в крахмале и жарьте отдельно до золотистого цвета.
3. Добавьте к курице соус Pripravka Wok sauce Kung Pao и тушите мясо еще несколько минут.
4. Смешайте курицу с соусом и овощами. Подавайте с ры