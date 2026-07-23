Идеальный ужин за 10 минут

Не знаете, что готовить сегодня? Ловите быстрый, простой и вкусный рецепт!

Ингредиенты:

Главные истории дня

• Куриное филе – 400 г

• Соль и перец

• Крахмал

• Масло

• Приправка Wok sauce Kung Pao

• Брокколи - 200 г

• Шампиньоны - 150 г

• Морковь – 100 г

• Болгарский перец – 120 г

• Стручки зеленого гороха – 100 г

Способ приготовления:

1. Разберите брокколи на небольшие соцветия. Нарежьте другие овощи и пробланшивайте все вместе на сковороде в течение нескольких минут.

2. Посолите и поперчите курицу. Обваляйте ее в крахмале и жарьте отдельно до золотистого цвета.

3. Добавьте к курице соус Pripravka Wok sauce Kung Pao и тушите мясо еще несколько минут.

4. Смешайте курицу с соусом и овощами. Подавайте с ры