Украину накрыла адская жара: как часто купать собаку

Единого универсального графика купания для всех собак не существует, и именно это часто становится ошибкой владельцев. Как объясняют профессиональные грумеры, частота водных процедур зависит от породы, типа шерсти, образа жизни и даже сезона.

Об этом пишет Parade Pets. Один из самых простых способов понять, пришло ли время ванны, — ориентироваться на запах. Если собака начинает неприятно пахнуть, ее следует искупать. Если запах слаб или почти незаметен – процедуру можно отложить. Этот подход подходит большинству пород.

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В то же время чрезмерное купание не менее вредно, чем его отсутствие. Частое мытье смывает естественные жиры с кожи, защищающие шерсть. В результате кожа может становиться сухой, появляется шелушение, а шерсть теряет блеск и становится ломкой.

Кудрявые и "шерстяные" породы

Пудели, дудли и другие собаки с вьющейся шерстью нуждаются в регулярном купании. Их шерсть постоянно растет и не линяет по естественному пути, поэтому быстро накапливает грязь и себум. Без ухода она сваливается в колтуны, которые сложно и больно распутывать. Оптимальная частота купания для таких пород примерно раз в 3-4 недели.

Короткошерстные породы

Беглые, боксеры, чихуахуа, бостон-терьеры и другие короткошерстные собаки считаются неприхотливыми в уходе. Их достаточно мыть примерно раз в 6–8 недель. В промежутках можно использовать влажные салфетки или сухой шампунь. В то же время у таких пород иногда быстрее появляется характерный запах из-за более активного выделения кожного жира.

Двухшерстные породы

Хаски, золотистые ретриверы, немецкие овчарки и другие собаки с двойным слоем шерсти не нуждаются в частом купании. Чрезмерные водные процедуры могут нарушить естественный защитный слой. Для них ключевым является регулярное расчесывание, особенно во время сезонной линьки, когда нужно удалять подшерсток.

Бесшерстные породы

Собаки без шерсти нуждаются не меньше ухода, чем другие. Из-за отсутствия шерстяного покрова кожные жиры накапливаются непосредственно на коже, что может вызвать раздражение или укупорку пор. Таким животным требуется регулярное купание и увлажнение кожи.

Уровень активности имеет значение

Кроме породы важную роль играет образ жизни. Домашние собаки, редко выходящие на улицу, нуждаются в менее частом купании. А активные любимцы, которые много бегают, плавают или играют на улице, загрязняются быстрее и нуждаются в более частом уходе.

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Сезон паразитов

Весной и летом, когда активируются блохи и клещи, грумеры советуют сокращать интервалы между купаниями до 2-3 недель. Это позволяет не только поддерживать чистоту, но и вовремя подмечать возможные проблемы с кожей.

Чем чревато жидкое купание

Если долго не мыть собаку, кожа накапливает грязь и жир, появляется стойкий запах, а у длинношерстных пород образуются колтуны. Кроме того, могут оставаться незамеченными кожные проблемы, которые со временем усложняются.

Как поддерживать чистоту между купаниями

Если до полноценного купания далеко, помогут сухой шампунь, специальные салфетки и регулярное расчесывание. Это позволяет временно освежить шерсть, но не заменяет полноценный уход с водными процедурами.

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