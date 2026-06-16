Можно ли кота брать на море: ветеринары дали окончательный ответ

В летний сезон многие украинцы планируют отпуска у моря и задумываются, стоит ли брать с собой домашних питомцев. Если собаки обычно легче приспосабливаются к новым условиям, то для кошек такое путешествие может стать серьезным стрессом.

Как объясняют ветеринары Catster, перед принятием решения владельцам следует учитывать характер животного, его состояние здоровья, а также условия будущего отдыха.

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Прямых запретов на поездки с котами не существует, однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев это скорее исключение, чем привычная практика. Кошки являются чрезвычайно территориальными животными, которые сильно привязаны к своему дому, знакомым запахам и привычному пространству. Любое изменение среды для них часто означает утрату ощущения безопасности.

В отличие от собак, кошки обычно не получают удовольствия от путешествий или новых локаций. Для них важны остаются стабильность, предполагаемый режим и контроль над собственным пространством. Именно поэтому переезды, гостиницы, арендованное жилье, новые запахи, шум и множество незнакомых людей могут вызвать у животного сильную тревожность, отказ от еды, агрессию или апатию.

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В то же время ветеринары отмечают, что существуют исключения. Лучше адаптируются к путешествиям коты, которых с детства приучали к переноске, подтяжке, поездкам или регулярному изменению обстановки. В таких случаях поездка может пройти без значительного стресса, но только при предварительной подготовке и постепенной адаптации.

Специалисты также отмечают риски отдыха у моря. По данным ветеринарной школы Калифорнийского университета, одной из главных опасностей является перегрев. Кошки значительно хуже людей переносят жару, а пребывание под прямым солнцем без тени и доступа к прохладе может быть особенно опасным.

Из-за особенностей терморегуляции тепловой удар у кошек может развиваться очень быстро — иногда всего за 15–20 минут интенсивного перегрева — и представлять прямую угрозу жизни, если вовремя не оказать помощь.

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