Какие собаки подходят для больших семей: названы топ пород

Для больших семей, где дома постоянно много людей и активная жизнь, важно выбирать собаку, которая будет комфортно чувствовать себя в такой среде. Ветеринары отмечают, что лучше для этого подходят породы с доброжелательным характером, высокой социальностью, преданностью и способностью легко адаптироваться к насыщенному семейному ритму.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Эксперты назвали семь пород собак, которые чаще всего рекомендуют для больших семей. В список вошли немецкая овчарка, бернский зенненгунд, пудель, боксер, золотистый ретривер, ирландский волкодав и сенбернар.

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Немецкая овчарка

Эта порода известна интеллектом, преданностью и смелостью. Немецкие овчарки сильно привязываются к владельцам и часто воспринимают семью как свою "стаю". Они нуждаются в регулярной физической активности, поэтому лучше подходят для активных семей. Важными остаются ранняя социализация и системное воспитание.

Бернский зенненгунд

Этих собак часто называют "нежными великанами". Они спокойны, дружелюбны и очень ориентированы на человека. Бернские зенненгунды легко учатся, любят семейные прогулки и хорошо себя чувствуют рядом с детьми, сохраняя уравновешенность в домашней обстановке.

Пудель

Пудели отличаются высоким интеллектом и превосходной обучающей способностью. Они общительны, легко находят контакт со всеми членами семьи и хорошо адаптируются к разным условиям. Дополнительным плюсом является то, что эти собаки почти не линяют.

Боксер

Боксеры – энергичные, игривые и выносливые собаки, идеально подходящие для активных семей. Они любят интерактивные игры, нуждаются в достаточной физической нагрузке и известны своим терпеливым характером, особенно во взаимодействии с детьми.

Золотистый ретривер

Одна из самых популярных семейных пород. Золотистые ретриверы дружелюбны, преданы и легко приспосабливаются к разным условиям жизни. Они обожают общение с людьми и отлично чувствуют себя в активной семейной среде.

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Ирландский волкодав

Несмотря на значительные размеры, эта порода отличается спокойным характером и отсутствием агрессивности. Ирландские волкодавцы хорошо адаптируются к жизни в большой семье, нуждаются в регулярных прогулках и обычно ведут себя уравновешенно.

Сенбернар

Сенбернары – классические "нежные великаны". Они известны спокойным характером, терпением к детям и сильной привязанностью к людям. В то же время из-за больших размеров им необходимо последовательное воспитание и ранняя дрессировка.

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