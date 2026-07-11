Фаршированные перепелки: рецепт
Время интересных рецептов вместе с Алексом Якутовым.
Ингредиенты:
Главные истории дня
• Перепела – 10 шт.
• Лук – 300 г
• Шампиньоны - 500 г
• Петрушка – 30 г
• Моцарелла – 200 г
• Сливки – 100 мл
Для соте:
• Лук – 400 г
• Батат - 700 г
• Перец болгарский – 400 г
• Ананас – 1 шт.
• Чеснок - 4 зубчика
• Перец Чили
• Петрушка – пучок
• Укроп – пучок
• Мед - 100 г
• Паприка копченая
• Соль
• Перец черный молотый
• Сухой чеснок
• Перец красный молотый
• Вода
Способ приготовления:
1. Мелко нарежьте грибы и лук. Жарьте в корочку, а затем добавьте натертый сыр и зелень. Держите на огне еще несколько минут. Добавьте соль и перец.
2. Нарежьте кубиками батат, ананас, болгарский перец и перец чили. Протушите массу с медом, предварительно добавив соль и перец.
3. Посолите и поперчите перепелов, начините их массой с грибами и сыром, а затем отправьте тушиться в медовую смесь. В конце приготовления добавьте измельченную зелень.
Приятного аппетита.