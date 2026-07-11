Точно будет взаимопонимание: топ самых умных собак
К Международному дню собаки британская организация Dog Friendly Retreats представила новое исследование, в котором определила породы с высоким уровнем интеллекта. Эксперты проанализировали способности собак к обучению, дрессировке и выполнению различных задач.
Как сообщает Express, авторы исследования объяснили, что хотели показать, насколько умны и талантливы домашние любимцы, ведь все больше людей отправляются в путешествия вместе со своими четырехлапыми компаньонами. В первую десятку самых умных вошел бордер-терьер, занявший девятое место. Исследователи характеризуют эту породу как внимательную, энергичную и способную быстро обучаться.
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Впрочем, еще более высокую позицию получил пудель. Несмотря на распространенное мнение, что это преимущественно декоративная порода, эксперты отмечают: пудели отличаются высоким интеллектом, легко поддаются дрессировке и отлично выполняют команды. В лидеры рейтинга также вошли золотистый ретривер и немецкая овчарка. Последнюю назвали одной из лучших служебных пород благодаря сочетанию смекалки, преданности и способности работать в разных условиях.
В то же время шетландская овчарка опередила немецкую овчарку по уровню интеллекта, а лабрадор-ретривер занял еще более высокую строчку рейтинга. Первое место исследователи отдали кокер-спаниелю, признав его самой умной породой среди всех, участвовавших в оценке.
Рейтинг самых умных пород собак:
- кокер-спаниель;
- бордер-колли;
- папион;
- лабрадор-ретривер;
- шетландская овчарка;
- немецкая овчарка;
- золотистый ретривер;
- пудель;
- Бордер-терьер.
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