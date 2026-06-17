Чиабата без долгого замеса: самый простой рецепт

Хлеб дома давно стал любимым делом для многих, ведь работать с тестом – это отдельное удовольствие. И когда хочется получить классный результат без лишних затрат времени, у меня есть хороший рецепт чиабаты на дрожжах! Здесь не нужно много усилий или техники для замеса теста. Только хорошие свежие дрожжи.

Для теста:

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1 кг хлебной муки (13-13.5% белка)

820 г воды

8-10 г дрожжей

21 г соли

40 г масла (лучше оливкового)

в холодной воде растворяю дрожжи и добавляю муку (я брал Зернари Селект). Легко замешиваю тесто. Оно будет очень липкое – не пугайтесь! Накрываю плёнкой и даю постоять 30-40 мин для аутолиза.

на тесто сыплю соль и мокрыми руками изнутри вытаскиваю тесто и складываю. И так с разных сторон (5 раз где-то). Заливаю оливковым маслом и под пленку.

каждые 30 мин мокрыми руками беру тесто посередине и приподнимаю его – оно вытягивается – и складываю втрое. Так нужно сделать 3 раза.

Тесто становится упругим и гладким сверху. После последнего раза ставлю тесто под пленку в холодильник 4 градуса на холодную ферментацию. Так его можно держать от 8 до 48 часов. Это улучшает вкус и аромат готового изделия.

когда собираюсь печь, достаю и осторожно, чтобы сохранить все пузырьки, выкладываю тесто на крупно смолотую муку (семолина) или на мелкую кукурузную. Разделяю на 8-10 частей и оставляю на полотенце или пергаменте подсыпанном мукой постоять ~1.5 часа.

разогреваю духовку (у меня с шамотным камнем) на 250 градусов, переношу изделия в духовку и печу 18-20 мин!

Достаю, охлаждаю и наслаждаюсь этим ароматом и хрустом.