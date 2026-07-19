Особенно любят детей: какие породы собак носят кроткий характер.

Некоторые породы собак благодаря своему характеру отлично подходят для семей с детьми. Хотя термин "собака-няня" не является официальным, кинологи часто используют его, описывая четвероногих, которые отличаются терпением, доброжелательностью и легко находят общий язык с малышами.

Об этом сообщило издание Parade Pets. Как объясняет сертифицированная кинологиня Элиша Стинчула, при выборе домашнего любимца, прежде всего, следует обращать внимание не на размер или внешность, а на темперамент. Именно уравновешенный характер, кротость и привязанность к людям делают отдельные породы идеальными компаньонами для семей.

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Одним из лучших вариантов эксперт называет ньюфаундленда. Несмотря на свои значительные размеры, эти собаки славятся спокойным нравом, преданностью хозяевам и любовью к детям. Они с удовольствием проводят время с малышами, но при этом не отличаются чрезмерной активностью.

Еще одна порода, давно заслужившая репутацию замечательной семейной собаки, — сенбернар. По словам кинологов, эти великаны известны своей терпеливостью, кротостью и уравновешенным характером, что делает их надежными друзьями для детей.

Среди небольших пород специалисты советуют обратить внимание на кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Этих собак выводили в качестве компаньонов, поэтому они очень любят человеческое общество, быстро адаптируются к семейной жизни и стремятся быть рядом с владельцами.

В список также вошел бернский зенненхунд. Несмотря на большие размеры, представители этой породы известны своей доброжелательностью, спокойствием и преданностью. Кинологиня Эшли Рили отмечает, что бернские зенненхунды обычно одинаково тепло относятся как к членам семьи, так и к гостям.

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Неожиданным кандидатом стал стаффордширский бультерьер. Несмотря на стереотипы, эксперты подчеркивают, что при правильном воспитании эти собаки вырастают очень ласковыми, сильно привязываются к своим хозяевам и могут стать отличными семейными любимцами. В то же время они нуждаются в достаточной физической активности.

Тем, кто ищет компактного домашнего друга, кинологи рекомендуют ши-тцу. Эти собаки носят спокойный и общительный характер, хорошо чувствуют себя в компании людей и не нуждаются в интенсивных нагрузках. Единственный нюанс – их длинная шерсть требует регулярного ухода.

Завершает подборку бигль. Эта порода известна своим дружелюбием, энергичностью и любовью к детям. Однако специалисты предостерегают, что беглые могут быть достаточно громкими, поэтому семьям, где чувствительно относятся к шуму, следует учесть эту особенность перед выбором домашнего питомца.

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