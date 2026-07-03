Идея вкусного и быстрого завтрака

Соскучились по моим завтракам?

Ингредиенты:

Главные истории дня

• Яйца – 3-4 шт.

• Соль и перец

• Круглый лаваш

• Кетчуп или томатная паста

• Твердый сыр

• Помидор

• Брокколи

PS Берите ингредиентов столько, сколько душе угодно))

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, добавьте соль и перец и влейте их в сковороду.

2. Уложите на поджаренный омлет кусок лаваша и смажьте его томатной пастой или кетчупом.

3. Положите на лаваш ломтики помидора и брокколи, а также посыпьте все натертым сыром.

А что вы едите на завтрак?