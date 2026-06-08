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Клубничное мороженое: быстро и вкусно
Что может быть лучше натурального домашнего мороженого, которое готовится за 15 минут?
Ингредиенты:
Главные истории дня
• Растопленный шоколад – 80 г
• Сливки 33% - 500 мл
• Сгущенка — 80 г
• Клубника – по вашему вкусу, я добавил 250 г
Способ приготовления:
1. Растопленный шоколад залейте в кондитерский мешок. Распределите равномерно так, как показано на видео.
2. Взбейте миксером сливки и сгущенку. Добавьте мелко нарезанную клубнику.
3. Высадите смесь в пакеты так, чтобы шоколад будто окутывал будущее мороженое.
4. Оставьте в морозилке на 4 часа.