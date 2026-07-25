Польза острой пищи, о которой вы даже не догадывались

Острые специи используются не только для улучшения вкуса. Исследования показывают, что отдельные компоненты пряностей могут влиять на обмен веществ, воспалительные процессы и даже настроение.

УБЫВАЕТ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

Главные истории дня

Перец чили содержит капсаицин – соединение, придающее ему острый вкус. Он увеличивает способность организма сжигать калории и может ускорить обмен веществ. Конечно, этот эффект обычно умеренный и не приводит к существенному снижению массы тела без других изменений в образе жизни.

СПОСОБИТ УМЕНЕНИЮ ВОЖЖЕНИЮ

Капсаицин также изучают по его потенциальным противовоспалительным свойствам. Некоторые исследования свидетельствуют, что оно может влиять на низкоуровневое хроническое воспаление, часто сопровождающее ожирение, сахарный диабет 2 типа и другие метаболические нарушения. Подобные противовоспалительные свойства обладают и другими специями, в частности куркумой и корицей.

УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ

Многие люди испытывают прилив энергии или удовольствие после острой пищи. Это объясняют тем, что капсаицин активирует болевые рецепторы, в ответ на что организм высвобождает эндорфины – вещества, участвующие в формировании ощущения удовольствия. Впрочем, этот эффект индивидуален и обычно кратковременным.

УЛУЧШАЕТ ЗАВЕДЕННОСТЬ НОСА

При простуде или сезонной аллергии острая пища иногда помогает временно снизить отек слизистой носа. Это связано с тем, что острые вещества стимулируют выделение слизи и могут улучшать проходимость носовых ходов.

КАК ДОБАВИТЬ ПИКАНТНОСТЬ

Если вы не привыкли к острой пище, увеличивать ее количество лучше постепенно. К примеру, можно: добавлять немного корицы к кашам или йогурту; использовать хлопья перца чили для соусов или овощных блюд; добавлять куркуму к супам, рагу или рису; использовать паприку, имбирь или черный перец во время приготовления мяса, рыбы или овощей.

Постепенное увеличение количества специй помогает организму адаптироваться к их жгучести. Если пища слишком острая, стакан молока или кефира может облегчить жжение.

Острые специи являются полезным дополнением к здоровому питанию и обладают рядом преимуществ. Однако острая еда не подходит всем. У людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, острой язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, некоторыми функциональными расстройствами кишечника или индивидуальной непереносимостью она может усугублять изжогу, боль в животе или другие симптомы.

Поэтому следует ориентироваться, прежде всего, на собственное самочувствие и на рекомендации врача.