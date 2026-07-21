Может закончиться летально: ветеринары назвали самое опасное состояние для собак

Не всегда легко определить, когда недомогание собаки нуждается в срочной помощи ветеринара. Однако промедление в редких случаях может стоить животному жизни. Именно поэтому специалисты советуют внимательно следить за поведением и самочувствием домашнего питомца.

Об этом пишет Express. Собаки не могут рассказать о боли словами, поэтому сигнализируют о проблеме изменением поведения, осанки или движений. Ветеринары клиники Green Pastures Vets в британском городе Вестон-сьюпер-Мэр призывают владельцев не игнорировать тревожные симптомы и немедленно обращаться к врачу в случае их появления.

Главные истории дня

По словам ветеринаров, одним из самых опасных состояний у собак синдром расширения и заворота желудка (ГРДВ).

Это одна из самых серьезных неотложных ситуаций в ветеринарной медицине. Без срочного хирургического вмешательства животное может погибнуть", — отмечают специалисты. Во время ГРДВ желудок собаки быстро наполняется газами, увеличивается в размерах, а затем может извратиться. Такое состояние вызывает сильную боль и представляет непосредственную угрозу для жизни.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Среди наиболее распространенных признаков заболевания ветеринары называют безрезультатные позывы к рвоте, беспокойству, беспокойному поведению и вздутию живота. В то же время, последний симптом может проявиться не сразу, что затрудняет своевременное распознавание проблемы.

В большинстве случаев для спасения животного необходима неотложная операция, во время которой ветеринары возвращают желудок в правильное положение. Однако даже скорейшее лечение не всегда гарантирует успешный результат.

Чаще синдром расширения и заворота желудка диагностируют у собак крупных и гигантских пород с глубокой грудной клеткой. В группу повышенного риска относятся немецкие овчарки, немецкие доги, сенбернары и доберманы.

Кроме того, вероятность развития этого опасного состояния выше у собак, чьи близкие родственники уже имели подобный диагноз. Чаще заболевание возникает у животных среднего и старшего возраста.

Напомним, мы уже писали, как познакомить кота и собаку, чтобы поладили.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!