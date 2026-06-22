Настоящие гурманы: названы топ самых прихотливых в пище пород собак

Собаки приносят в жизнь людей много радости и тепла, и большинство владельцев соглашаются, что домашние питомцы заметно улучшают их повседневную жизнь. В то же время характер и пищевые повадки собак могут существенно отличаться в зависимости от породы, индивидуальных черт и даже генетики.

Как показал опрос бренда кормов Forthglade, некоторые породы гораздо чаще демонстрируют прихотливость в пище. Результаты исследования также подтвердил эксперт по поведению животных. Об этом пишет Express.

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Специалисты отмечают, что "прихотливость" в питании — распространенное явление, не всегда связанное с упрямством. Часто причина заключается в чувствительности к запахам или текстуре, особенностям породы или даже в мелочах типа места, где стоит миска. В большинстве случаев проблему можно скорректировать изменениями в рационе или условиях кормления.

Пудели возглавили рейтинг как самая прихотливая порода, получив максимальный балл 10 из 10. В соцсетях их упоминали 82 раза, и значительная часть этих комментариев касалась именно их специфических пищевых предпочтений. Несмотря на высокий интеллект и активность, пудели нередко проявляют воздержание от еды. По данным опроса, они составили около 6% всех ответов.

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На втором месте оказались йоркширские терьеры с результатом 9,1 балла. В их случае 12 из 29 упоминаний прямо указывали на требовательность в питании. Эксперты объясняют, что эта порода может обладать пониженным восприятием запахов, из-за чего менее выраженные ароматы пищи их не привлекают.

Третье место заняли чихуахуа, получившие 7,6 балла. Их упоминали 77 раз, и владельцы часто отмечали особую чувствительность по вкусу и текстуре корма. Эти собаки обычно нуждаются в разнообразии в рационе, и однообразное питание может приводить к отказу от пищи как проявлению недовольства.

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