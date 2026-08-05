Какие три вещи сокращают жизнь вашей собаки

Каждый хозяин мечтает, чтобы его четвероногий друг оставался здоровым и жил как можно дольше. Хотя полностью избежать старения невозможно, правильный уход, сбалансированное питание и внимание к здоровью могут оказать существенное влияние на продолжительность жизни домашнего любимца.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на ветеринара Амира Анвари, за страницей которого в TikTok следят почти миллион пользователей. Специалист назвал три распространенных ошибки, которые допускают некоторые владельцы собак и которые могут негативно сказаться на здоровье животного.

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Хронический стресс и нехватка активности

По словам ветеринара, одной из главных проблем является длительное пребывание собаки в одиночестве без достаточной физической и умственной активности. Если животное целыми днями остается дома без прогулок, игр или других занятий, оно может начать испытывать скуку, тревогу и хронический стресс. Впоследствии это способно отрицательно повлиять как на психологическое состояние, так и на всеобщее здоровье любимца.

Несбалансированное питание

Еще одна распространенная ошибка – использование некачественного корма. Ветеринар отмечает, что не обязательно покупать самое дорогое питание, однако следует обращать внимание на его состав. Качественный корм должен содержать достаточное количество белка, не перенасыщаться углеводами и иметь сбалансированное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6.

Именно полноценный рацион помогает поддерживать здоровье организма и снижает риск ряда заболеваний.

Игнорирование боли

Отдельное внимание Амир Анвари советует уделять каким-либо признакам боли, особенно у пожилых собак. Одной из наиболее распространенных причин дискомфорта является артрит. Если его не лечить, заболевание может привести к потере мышечной массы, ухудшению подвижности, снижению активности и даже повлиять на эмоциональное состояние животного.

Специалист призывает не игнорировать изменения в поведении собаки и при первых подозрениях обращаться к ветеринару, ведь своевременное лечение помогает сохранить качество жизни домашнего любимца.

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