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Какие три вещи сокращают жизнь вашей собаки

Цихоцкая Мария

Какие три вещи сокращают жизнь вашей собаки
Специалист назвал три распространенных ошибки, которые допускают некоторые владельцы собак

Каждый хозяин мечтает, чтобы его четвероногий друг оставался здоровым и жил как можно дольше. Хотя полностью избежать старения невозможно, правильный уход, сбалансированное питание и внимание к здоровью могут оказать существенное влияние на продолжительность жизни домашнего любимца.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на ветеринара Амира Анвари, за страницей которого в TikTok следят почти миллион пользователей. Специалист назвал три распространенных ошибки, которые допускают некоторые владельцы собак и которые могут негативно сказаться на здоровье животного.

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Хронический стресс и нехватка активности

По словам ветеринара, одной из главных проблем является длительное пребывание собаки в одиночестве без достаточной физической и умственной активности. Если животное целыми днями остается дома без прогулок, игр или других занятий, оно может начать испытывать скуку, тревогу и хронический стресс. Впоследствии это способно отрицательно повлиять как на психологическое состояние, так и на всеобщее здоровье любимца.

Несбалансированное питание

Еще одна распространенная ошибка – использование некачественного корма. Ветеринар отмечает, что не обязательно покупать самое дорогое питание, однако следует обращать внимание на его состав. Качественный корм должен содержать достаточное количество белка, не перенасыщаться углеводами и иметь сбалансированное соотношение жирных кислот омега-3 и омега-6.

Именно полноценный рацион помогает поддерживать здоровье организма и снижает риск ряда заболеваний.

Игнорирование боли

Отдельное внимание Амир Анвари советует уделять каким-либо признакам боли, особенно у пожилых собак. Одной из наиболее распространенных причин дискомфорта является артрит. Если его не лечить, заболевание может привести к потере мышечной массы, ухудшению подвижности, снижению активности и даже повлиять на эмоциональное состояние животного.

Специалист призывает не игнорировать изменения в поведении собаки и при первых подозрениях обращаться к ветеринару, ведь своевременное лечение помогает сохранить качество жизни домашнего любимца.

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