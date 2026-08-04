Суши-тирамису: такого вы еще не пробовали
Вы видели суши, видели тирамису, а если их соединить?
Ингредиенты:
Главные истории дня
• Рис для суши – 150 г
• Вода - 255 мл
Для кофейного сиропа:
• Эспрессо – 50 г
• Сахар – 50 г
• Соль - 1 г
Для шоколадного ганаша:
• Темный шоколад – 110 г
• Сливки – 50 г
• Растворимый кофе — 3 г
Для крема:
• Маскарпоне – 250 г
• Сливки 33-35% - 60 г
• Сахарная пудра - 40 г
• Ваниль - 3 г
Для шоколадной глазури:
• Темный или молочный шоколад – 200 г
• Подсолнечное масло – 15 г
Для сливочной икры:
• Сливки 33-35% - 70 г
• Агар-агар - 1,4 г
• Сахар – 8 г
• Подсолнечное масло
Способ приготовления:
1. Готовим рис: промойте рис, залейте его водой и доведите до кипения на среднем огне. Варить на слабом огне 12 минут, после чего оставить под крышкой еще на 10 минут. Переложите на поднос, накройте влажным полотенцем и оставьте еще на 10 минут.
2. Для кофейного сиропа: смешайте эспрессо, сахар и соль. Прогрейте до полного растворения сахара. Добавьте 30 г сиропа к рису, а остальное оставьте для пропитки готового ролла.
3. Приготовьте ганаш: залейте горячими сливками шоколад и добавьте растворимый кофе.