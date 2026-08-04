Суши-тирамису: такого вы еще не пробовали

Вы видели суши, видели тирамису, а если их соединить?

Ингредиенты:

Главные истории дня

• Рис для суши – 150 г

• Вода - 255 мл

Для кофейного сиропа:

• Эспрессо – 50 г

• Сахар – 50 г

• Соль - 1 г

Для шоколадного ганаша:

• Темный шоколад – 110 г

• Сливки – 50 г

• Растворимый кофе — 3 г

Для крема:

• Маскарпоне – 250 г

• Сливки 33-35% - 60 г

• Сахарная пудра - 40 г

• Ваниль - 3 г

Для шоколадной глазури:

• Темный или молочный шоколад – 200 г

• Подсолнечное масло – 15 г

Для сливочной икры:

• Сливки 33-35% - 70 г

• Агар-агар - 1,4 г

• Сахар – 8 г

• Подсолнечное масло

Способ приготовления:

1. Готовим рис: промойте рис, залейте его водой и доведите до кипения на среднем огне. Варить на слабом огне 12 минут, после чего оставить под крышкой еще на 10 минут. Переложите на поднос, накройте влажным полотенцем и оставьте еще на 10 минут.

2. Для кофейного сиропа: смешайте эспрессо, сахар и соль. Прогрейте до полного растворения сахара. Добавьте 30 г сиропа к рису, а остальное оставьте для пропитки готового ролла.

3. Приготовьте ганаш: залейте горячими сливками шоколад и добавьте растворимый кофе.