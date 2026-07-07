Три лучших завтрака с яйцами: рецепты приготовления
Три моих любимых завтрака с яйцами
Скрембл на авокадо-тосте, омлето-сэндвич и шаг-мадам.
Главные истории дня
Яйца – это продукт, который у меня дома почти никогда не заканчивается. Обожаю их на завтрак. Они вкусны, питательны, универсальны и дают множество вариантов для увлекательных блюд.
Теперь к завтракам
СКРЕМБЛ НА АВОКАДО-ТОСТИ
3 яйца
25 г масла
Хлеб на заквасти
1/2 авокадо
Сок лимона, оливковое масло
Секрет идеального скрембла заключается в медленном приготовлении на слабом огне и постоянном помешивании. Главное – снять яйца со сковороды чуть раньше, чем они полностью схватятся, поскольку они продолжают готовиться на сковороде. В скрембл вкусно добавить трюфельную пасту, а сверху посыпать копченой паприкой и зеленым луком.
ОМЛЕТО-СЭНДВИЧ
Легко, вкусно и восстанавливает немного черствый
3 яйца
1 ст л молока
2 куска вчерашнего хлеба
Ветчина, сыр, томаты, листья
На большой сковороде на малом огне начните готовить яйца на масле или масле смешанное с молоком, положите кусок хлеба. Как яйца схватятся - пролистайте и на хлеб выложите начинку, сверните омлет внутрь и сразу ✅ сэндвич
ШАГ-МАДАМ
2 ломтика хлеба
100-120 г соуса бешамель
70 г ветчины (обычно я беру из индейки)
40+г сыра Грюер (можно также чедер или ементаль)
1 яйцо
такой сэндвич без яйца будет называться Шаг Мисье
Смажьте два ломтика хлеба с одной стороны соусом бешамель. На одну выложите кусок ветчины, а на вторую – половину порции сыра. Соедините оба кусочка хлеба начинкой внутрь и смажьте полученный сэндвич остальным соусом со всех сторон. Другую часть сыра дайте наверх и запекайте в духовке, разогретой до 220 °C, примерно 8–10 мин на верхнем жаре. Выложите яйцо пашот или обжаренную глазуню на уже готовый сэндвич.
Я люблю подавать рядом с зелеными листьями салата. Это придает блюду свежесть, хруст и сочность.
Готовьте несколько сэндвичей сразу – их можно держать незапеченными в холодильнике пару дней.