Как вкусно запечь крылья в томатном соусе

Запеченные куриные крылья в томатном соусе

Ингредиенты:

Главные истории дня

• Плечевая часть крыльев – 1 кг.

• Томаты черри в собственном соку - 1 банка

• Красный лук – 2 шт.

• Масло

Для маринада:

• Соль

• Черный перец

• Кориандр

• Сухой чеснок

• Хмели-сунели

• Паприка

Приготовление:

Крылья маринуем прямо в упаковке. Добавляем все специи и немного растительного масла, хорошо перемешиваем и оставляем хотя бы на 30 минут.

В форму для запекания выкладываем томаты вместе с соком и нарезанный перьями красный лук. Сверху размещаем замаринованные крылья.

Запекаем при температуре 180°C примерно 35–40 минут до аппетитной румяной корочки.

Крылья получаются сочными, а томаты с луком превращаются в невероятно вкусный соус, который прекрасно смакует со свежим хлебом, картофелем или рисом.

Приятного аппетита!