Как вкусно запечь крылья в томатном соусе
Запеченные куриные крылья в томатном соусе
Ингредиенты:
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• Плечевая часть крыльев – 1 кг.
• Томаты черри в собственном соку - 1 банка
• Красный лук – 2 шт.
• Масло
Для маринада:
• Соль
• Черный перец
• Кориандр
• Сухой чеснок
• Хмели-сунели
• Паприка
Приготовление:
Крылья маринуем прямо в упаковке. Добавляем все специи и немного растительного масла, хорошо перемешиваем и оставляем хотя бы на 30 минут.
В форму для запекания выкладываем томаты вместе с соком и нарезанный перьями красный лук. Сверху размещаем замаринованные крылья.
Запекаем при температуре 180°C примерно 35–40 минут до аппетитной румяной корочки.
Крылья получаются сочными, а томаты с луком превращаются в невероятно вкусный соус, который прекрасно смакует со свежим хлебом, картофелем или рисом.
Приятного аппетита!