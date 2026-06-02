Как облегчить состояние кота в жару: советы ветеринаров

С ростом температуры владельцев кошек предупреждают о потенциальных рисках сильной жары для домашних питомцев. Хотя кошки в общем лучше переносят жару, чем собаки, это не значит, что им не нужна дополнительная помощь для комфортного самочувствия в жаркие дни.

Ветеринарка, известная в TikTok под ником @cat_the_vet, поделилась несколькими простыми советами, которые могут помочь снизить дискомфорт у кошек во время высоких температур.

Среди простейших решений – специальные охлаждающие коврики. Поскольку коты в жару обычно больше отдыхают, такая поверхность может стать для них удобным способом немного охладиться, даже если не все животные ею пользуются.

Еще один вариант – "вкусные" кубики льда для воды. Ветеринарка советует замораживать, например воду из-под тунца (без соли и масла) и добавлять такие кубики в миску. Это помогает не только поддерживать прохладу воды, но и делает ее более привлекательной для пьющих неохотно кошек.

Также популярным способом является замороженное лакомство для животных, которое коты могут облизывать постепенно — это помогает им охлаждаться и одновременно получать вкусности. Для длинношерстных кошек особенно важен регулярный груминг в жару. Вычесывание помогает убрать лишнюю и отмершую шерсть, уменьшая перегрев и делая животное ощутимо более комфортным.

Отдельно специалист советует обеспечить доступ к прохладному воздуху — например, разместить вентилятор возле любимых мест отдыха кота. В то же время ветеринарка отмечает: кошки обычно достаточно хорошо самостоятельно регулируют температуру тела, поэтому чрезмерное вмешательство не нужно — важно лишь создать безопасные и комфортные условия во время жары.

