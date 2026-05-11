Самые вкусные маринады для шашлыка, которые сделают мясо невероятным

Друзья, сезон пикников официально открыт! Сегодня я покажу вам 4 фантастических маринада, которые сделают ваше мясо легендарным.

Каждый маринад рассчитан на 1 кг мяса.

1️⃣ Лук + Кефир 🧅• 2 большие луковицы (измельчить или натереть)

• 100 мл кефира

• 1 ч. л. черного перца + 1 ч. л. кориандра

• 1 ст. л. сушеного чеснока + 1 ст. л. сахара

• 1 ч. л. соли с горкой

2️⃣ Соевый

• 6 ст. л. соевого соуса

• 2 ст. л. меда + 2 ст. л. оливкового масла

• Сок 1 лимона + 1 ст. л. острого соуса

• 4 зубчика чеснока + 1 ст. л. имбиря (корень или сушеный)

3️⃣ Кисло-сладкий

• 150 мл лимонада или сока

• Сок 1 лайма или лимона

• 2 ст. л. острого соуса (регулируйте под себя)

• 1 ч. л. черного перца + 1 ч. л. кориандра

• 1 ст. л. сушеного чеснока + 1 ч. л. соли с горкой

4️⃣ Томатный

• 3-4 средних томата

• 1 луковица + 4 зубчика чеснока

• 1 ч. л. черного перца + 1 ст. л. паприки

• 1 ст. л. сахара + 1 ч. л. соли с горкой