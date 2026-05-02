Выносливые компаньоны: названы топ пород собак для походов

Не каждая собака все равно хорошо переносит длительные походы в горах или лесах, но есть породы, естественно созданные для выносливых нагрузок, длинных дистанций и активного образа жизни рядом с человеком. Сертифицированная дрессировщица Николь Эллис отмечает: многие собаки с удовольствием сопровождают владельцев в длительных прогулках, однако комфорт и безопасность таких путешествий в значительной степени зависят от породы и ее физических возможностей.

Об этом сообщает Parade Pets. К лучшим "партнерам для походов" эксперт относит семь пород.

Лабрадор-ретривер – один из самых универсальных вариантов для активного отдыха. Это выносливые, сильные и легко обученные собаки, хорошо держащие темп и комфортно чувствующие себя на маршрутах с разными условиями, в частности у воды, ведь имеют естественные навыки плавания.

Черноротый кур — менее известная, но очень крепкая и выносливая порода. Эти собаки хорошо работают в сложном рельефе, способны преодолевать значительные дистанции и часто используются как служебные, в частности, в поисково-спасательных операциях.

Выжлая – порода, созданная для длительного движения и высокой активности. Она легкая, быстрая и может долго работать без признаков усталости, одновременно нуждается в постоянной физической нагрузке и тесном контакте с владельцем.

Австралийская пастушья собака — чрезвычайно выносливая и рабочая собака, выведенная для длительной нагрузки в сложных условиях. Без регулярной активности может проявлять чрезмерную энергичность или нежелательное поведение, поэтому походы для него идеальный вариант.

Шетландская овчарка – компактная, но очень энергичная и умная порода. Хорошо подходит для активных прогулок и несложных походов, быстро учится и исполняет команды.

Английский фоксхаунд – собака, выведенная для длительного бега. Обладает исключительной выносливостью и требует значительных физических нагрузок, поэтому лучше всего подходит владельцам с опытом активного выгула.

Новошотландский ретривер (толлер) – компактный, энергичный и очень универсальный пес. Хорошо чувствует себя как на суше, так и в воде, легко адаптируется к разным условиям и любит взаимодействие с людьми.

Все эти породы объединяет одно: они лучше других подходят для длительных маршрутов и активного отдыха на природе, где требуются выносливость, движение и стабильная энергия.

