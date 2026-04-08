Они почти не болеют: топ здоровых пород собак

Выбирая собаку, будущие владельцы обычно ориентируются на характер и внешность, однако не менее важно состояние здоровья животного. Некоторые породы обладают лучшей генетической выносливостью, что влияет и на продолжительность жизни любимца, и на затраты на его уход.

Об этом сообщает издание Express со ссылкой на ветеринарку Лиза Кан. По ее словам, существует по меньшей мере десять пород собак, которые реже болеют и обычно не нуждаются в частых визитах к ветеринару.

В этот список входят преимущественно рабочие породы, исторически разводимые для выносливости и активной физической работы. В частности, среди лидеров — австралийская пастушья собака, которая известна своей энергичностью и крепким здоровьем. Он хорошо приспособлен к активному образу жизни и реже испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Сходными качествами отличается бордер-колли — умная и очень подвижная порода, требующая постоянной активности, которая помогает ей оставаться в форме даже в старшем возрасте. Также в списке есть австралийская овчарка, еще одна выносливая рабочая порода.

Среди северных собак отмечают сибирский хаски. Несмотря на сложный уход за шерстью, эти животные обладают естественной выносливостью, сложившейся в суровых климатических условиях.

Отдельно вспоминают басенджи – породу, которая известна не только крепким здоровьем, но и уникальной особенностью: эти собаки практически не лают.

Среди охотничьих пород выделяют бигль, чья история активного использования на охоте способствовала развитию выносливости. Популярный семейный любимец лабрадор-ретривер также входит в перечень, хотя требует контроля веса и физической активности во избежание проблем с суставами.

В списке есть и кокер-спаниэль — компактная порода, которая в общем-то имеет неплохое здоровье, но требует регулярного ухода, особенно за ушами.

Отдельно специалист обращает внимание на собак смешанных пород. Благодаря генетическому разнообразию они часто обладают так называемой "гибридной силой", что снижает риск наследственных заболеваний и делает их более выносливыми.

