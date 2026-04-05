Молочная глазурь на паску: рецепт

Она не липнет и не крошится. Красиво смотрится и красиво застывает. Из минусов – надо готовить на каждую пасочку!

Сгущенку я брал 2-х видов - обычное и из какао.

На 1 верхушку большой пасхи (500-700 г)

100 г сгущенки ( с мальчиком )

50 г сухого молока

3-5 г лимонного сока

Еще я добавлял буквально чайную ложку воды 8г. Но вы на первую пробу не кладите. Как будет очень густая – тогда добавляйте

В миску наливаю сгущенку, добавляю сухое молоко, выдавлю лимонный сок и добавляю немного воды и сбиваю где-то минуту-полторы, чтобы образовалась однородная смесь.

Сразу как глазурь готова – наношу ее на кулич не толстым слоем и делаю "волны" по бокам чтобы образовалось красивое стекание.

Также сразу наношу декор.

Жду 5-10 минут и глазурь застывает.

Для сгущенки из какао воду не брал - там и так хорошая консистенция!