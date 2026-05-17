Чечевичный хлеб. Без глютена, белковый, полезный и очень простой в приготовлении

Хлеб какой можно!

Во-первых, чечевица, как и все бобовые, очень полезна для организма. Во-вторых, получается действительно вкусно – проверил!

Рецепт:

300 г красной чечевицы (замочить на ночь в 1 л воды)

3 яйца

150 г сметаны 15% или греческого йогурта

10 г разрыхлителя

10 г соли

1/2 ч.л копченой паприки

1 ч.л веганских дрожжей

1/2 ч.л. сухого чеснока

30 г масла

Семена для посыпки

Готовить очень легко! На ночь замачиваем красную чечевицу в холодной воде. Утром сливаем избыток воды через сито.

В чашу блендера добавляю чечевицу, йогурт, яйца, соль, копченую паприку и сухой чеснок. Если нет веганских дрожжей – просто добавьте немного больше чеснока или немного свежего тимьяна. Все хорошо перебиваю в однородную смесь. В процессе добавляю растительное масло. Лучше оливковое.

Форму смазываю маслом, выстелите пергаментом и выкладываю тесто. Посыпаю семенами и ставлю в разогретую духовку 175 градусов примерно на 50 мин. Готовность проверяйте термометром (96 градусов) или деревянной шпажкой.

Вынимаю из формы и охлаждаю под полотенцем.

Это один из самых простых вариантов хлеба без глютена. Мне очень нравилось! Особенно со сливочным маслом.

