Почему с возрастом жир откладывается на талии и так тяжело худеть?

Новое открытие ученых

Уже многие блоггеры-ученые написали об этом важном открытии. И я тоже напишу, но пойду дальше: кроме констатации фактов, допишу практические рекомендации.

Исследование проводилось City of Hope, один из ведущих медицинских и исследовательских центров, специализирующийся на онкологии, диабете и серьезных хронических заболеваниях. Ссылки на исследования под постом.

Первоначально исследование проводилось на мышах, но с последующей проверкой на человеческих клетках в лабораторных условиях.

Исследования City of Hope считаются высоконадежными и проверенными, ведь там работают ведущие ученые, есть сверхсовременное оборудование и четкие этические стандарты.

Как результаты этого исследования могут быть полезны для людей, мы ведь не мыши?

С возрастом наш организм меняется, и это касается не только морщин или седины. Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило, что в среднем возрасте в теле (не только мышей, людей также) появляется особый тип клеток-предшественников жировой ткани — CP-A (committed preadipocytes), которые активно способствуют накоплению жира именно в брюшной полости, и организм буквально "включает".

Что это за клетки?

В молодом возрасте наш организм имеет баланс между клетками, накапливающими жир, и сжигающими его. Но со временем появляются клетки CP-A, которые имеют высокий потенциал к размножению и превращению в жировые клетки.

Именно эти клетки CP-A отвечают за то, что:

жир накапливается быстрее, даже при том же питании, которого человек соблюдал раньше;

труднее похудеть, потому что новые клетки уже "укоренились"

изменяется распределение жира — больше висцерального (вокруг органов), которое опасно, так как создает воспаление.

Чем это открытие важно для нас, людей?

Понимание этого процесса помогает объяснить, почему с возрастом становится сложнее поддерживать здоровый вес. Это также открывает новые возможности для разработки методов борьбы с возрастным ожирением и связанными с ним заболеваниями.

Что можно сделать?

Хотя мы не можем остановить время, есть способы влиять на процессы в нашем теле:

Двигайтесь каждый день

Активность "тормозит" превращение CP-A клеток в жир.

Мышцы выделяют специальные "антижировые сигналы" - белки миокины, тормозящие ожирение. Улучшается чувствительность к инсулину.

Даже 30 минут ходьбы каждый день - уже сигнал: "еще не время накапливать жир!"

Ешьте "анти-жиро-накопительную" пищу:

Ягоды, зеленый чай, куркума, оливковое масло – содержат полифенолы, которые "успокаивают" CP-A и тормозят их "размножение".

Омега-3 (льняное масло, рыба, в капсулах) уменьшают активность генов, стимулирующих жир.

Не забывайте о белоке: он помогает сохранять мышцы и подавляет аппетит. Поэтому белковое блюдо должно быть в каждом приеме пищи.

Спите глубоко

Во время сна снижается уровень гормонов стресса, которые подталкивают CP-A к размножению.

Хроническое недосыпание = больше сигналов к накоплению жира.

Контролируйте стресс

Хронический стресс высокий кортизол активации CP-A.

Помогают: разные методики дыхания, прогулки, магний (треонат, цитрат), тишина.

