Идеально для новичков: рецепт кулича без дрожжей и отстаивания

Если не хочется тратить время на дрожжевое тесто или сложные этапы приготовления, есть более простой вариант. Кулич можно испечь быстро — без расстояния и лишних усилий.

Выпечка получается мягкой, ароматной и удачной даже для тех, кто не имеет большого опыта в кулинарии. Об этом пишет ТСН.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

1 яйцо + 1 желток

110 г сахара

150 г муки

½ ч. л. разрыхлителя

120 г изюма или других сухофруктов

ваниль и щепотка соли

Способ приготовления:

Сначала мягкое масло взбейте с сахаром до однородной массы. Добавьте яйцо и желток и хорошо перемешайте. Затем всыпьте муку, разрыхлитель, соль и ваниль – замесите тесто.

Сухофрукты предварительно залейте кипятком, после чего тщательно обсушите бумажным полотенцем и слегка обваляйте в муке. Добавьте их в тесто и перемешайте.

Готовую массу разложите в формы, заполняя их примерно на две трети. Выпекайте в разогретой до 170°C духовке около 45 минут.

