Идеальный картофель фри дома: лучше, чем в Макдональдсе
99% людей готовят картофель фри неправильно. А потом удивляются, почему она получается мягкая, жирная и совсем не хрустящая.
На самом деле секрет очень прост – правильная подготовка. Несколько маленьких шагов и у вас будет картошка фри лучше, чем у Макдональдзи.
Ингредиенты:
• Картофель — 5–6 шт
• Соль – по вкусу;
• Кукурузный крахмал – 2–3 ст. л
• Масло для жарки – достаточно для фритюра
Для соуса:
• Яйцо — 1 шт
Лимонный сок – 1 ч. л
• Соль – по вкусу
• Черный перец, паприка – по вкусу
• Оливковое масло – 80–100 мл
• Зелень – по вкусу
• Лук — 1 небольшой
Способ приготовления:
1. Картофель почистите и нарежьте одинаковыми брусочками.
2. Воду посолите и доведите до кипения. Опустите картофель в кипящую воду и варите около 3 минут.
3. Переложите картофель в миску с холодной водой и кубиками льда, чтобы остановить процесс приготовления.
4. Достаньте картофель и хорошо обсушите на бумажном полотенце.
5. Переложите в миску, добавьте кукурузный крахмал и перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт тонким слоем.
6. Выложите картофель в один слой на доску или поднос и отправьте в морозилку на 50-60 мин.
7. Замороженный картофель обжарьте в большом количестве горячего масла до золотистой корочки.
8. Готовый картофель переложите в миску, посолите (можно добавить и другие специи) и хорошо встряхните.
9. Для соуса взбейте в блендере яйцо, лимонный сок, соль, перец и оливковое масло.
10. Добавьте измельченную зелень, паприку и мелко нарезанный лук, перемешайте.