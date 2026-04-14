Садоводам на заметку: чем опасен компост для собаки

Садоводов предостерегают: обычный компост, несмотря на свою пользу для почвы, может представлять опасность для домашних животных — прежде всего собак. Эксперты отмечают, что компостные кучи скрывают серьезные риски для здоровья питомцев.

Об этом сообщило издание Express. Специалисты объясняют, что при разложении органических отходов в компосте могут образовываться грибки, производящие микотоксины – опасные ядовитые вещества. Именно они представляют собой главную угрозу для животных.

Особенно рискованными считаются такие компоненты как кофейная гуща, заплесневевшие продукты и садовые остатки. Даже небольшое количество компоста, попавшего в организм собаки, может вызвать серьезное отравление.

Симптомы интоксикации обычно проявляются очень быстро – уже через 30 минут или несколько часов. Среди основных признаков: возбуждение, повышенная температура тела, рвота, чрезмерное слюноотделение, затрудненное дыхание, дрожь мышц и судороги. В тяжелых случаях это может иметь роковые последствия.

Кроме токсического действия компост несет и механическую опасность. Если животное проглотит жесткие или плохо разложенные остатки, это может привести к кишечной непроходимости.

Дополнительный риск состоит в том, что запах гниющих отходов привлекает собак, поэтому они часто пытаются добраться до компоста, особенно если он не защищен.

Чтобы обезопасить домашних питомцев, специалисты советуют не добавлять в компоста потенциально токсичные вещества, использовать безопасные материалы для мульчирования и ограничивать доступ животных к компостным кучам. Если есть подозрение, что собака могла съесть компост, следует немедленно обратиться к ветеринару — даже если симптомы еще не появились, ведь скорая реакция может спасти жизнь.

