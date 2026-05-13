Котлета по-киевски из карпа

Да, я иногда готовлю такую для своих гостей – и это очень вкусно! На этот раз угощал принца Гарри!

На 10 хороших котлет:

800 г чистого филе карпа

150 г жареного на масле лука

80 г мякоти белого хлеба

50 г молока

1 большое яйцо

Соль и черный перец

200 г масла

Пучок укропа

Яйцо, мука и сухари для панировки

Масло для фритюра

Нужен карп весом около 2.6 кг. Зачищаю его, снимаю филе с костей и мякоть из кожуры. Реберные кости снимаю, а те что в спинке – перемолятся. Снимайте мякоть отовсюду где можете – ее не так много получается. Из костей можно потом сварить уху, а реберные – классно пожарить.

Отдельно поджариваю 200 г лука на масле до появления цвета. Снимаю и охлаждаю. Вчерашний хлеб зачищаю от корочки и замачиваю в молоке.

Филе карпа пропускаю через мясорубку через мелкое сито. Добавляю соль и перец, мякоть хлеба и лук и еще раз все пропускаю через мясорубку. Добавляю яйцо и очень хорошо выбиваю фарш. Далее ставлю в холодильник на пару часов застыть.

Масло нарезаю и обрушиваю в бревенчатом укропе. Из холодного фарша формирую плоскую котлету, кладу масло, хорошо заворачиваю и защипываю края. Панирую в муке, затем в яйце взбитом с 1 чайной ложкой воды и в тоненьких сухарях. Повторяю снова яйцо и сухари.

Обжариваю в масле на 190 градусах до румяной корочки и затем довожу 9-12 мин в духовке на 160 градусах до появления первых пузырьков сверху. Следуйте, чтобы масло не вытекало.

Очень нравится с картофельным пюре.