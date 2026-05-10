Послушные и спокойные: названы топ пород собак, идеальных для семей

Ветеринарка с 10-летним опытом работы поделилась своим рейтингом пород собак, которые, по ее мнению, лучше всего сочетают характер, поведение и комфорт в общении с человеком. Она отметила, что в список не попали некоторые очень популярные породы — в частности, лабрадоры, спаниели и мопсы, несмотря на их распространенность в качестве домашних питомцев.

Свои наблюдения специалист, известный в TikTok как @saddy542020, опубликовал в соцсетях.

10 лучших пород собак по версии ветеринарки

Золотистый ретривер – универсальная семейная порода, известная доброжелательностью, кротостью и желанием угодить человеку.

Питбультерьер – собака с сильным телосложением, которая, по словам ветеринарки, отличается нежностью и глубокой привязанностью к владельцу.

Грейхаунд — очень быстрый, но в то же время спокойный в быту пес, любящий отдых рядом с хозяином.

Колли – рабочая порода, которая стала известна благодаря "Лесси"; отличается разумом, уравновешенностью и преданностью.

Хорт (серый/хорсткий тип) — энергичные и забавные собаки с нестандартным характером и яркой индивидуальностью.

Боксер — активный и жизнерадостный компаньон, часто описываемый как одна из самых "положительных" пород.

Австралийская овчарка — очень умная и внимательная собака, нуждающаяся в регулярном воспитании и активности.

Ирландский сеттер – порода, отличающаяся элегантной внешностью и блестящей шерстью.

Ирландский волкодав — большие и кроткие собаки, которых часто называют "нежными великанами", хорошо подходят для семей.

Валлийские корги — в отличие от пемброков, имеют длинное тело, пушистый хвост и более округлые уши, сохраняя при этом активный и дружеский характер.

