Как часто купать собаку, чтобы не навредить здоровью

Ветеринары объяснили, как часто на самом деле следует купать собак, и эта рекомендация может удивить многих владельцев. По словам специалистов, чрезмерная мойка не только не устраняет неприятный запах, но и способна навредить коже и шерсти животного.

Об этом сообщило издание Express. Эксперты отмечают: оптимальная частота купания собак — не чаще раза в месяц. Ветеринар Пабло Антонио Ольмедо Гонсалес в комментарии TikTok пояснил, что кожа животного имеет естественный защитный жировой слой, который поддерживает его здоровье. Если его регулярно смывать, организм начинает компенсировать потерю, производя еще больше кожного жира, из-за чего запах может даже усиливаться.

Специалист советует давать коже "восстанавливаться" и не перегружать ее купанием, а для поддержания чистоты вместо этого регулярно вычесывать шерсть.

Подобную позицию разделяет и ветеринар Мария Ветикан. Она предостерегает, что шампуни и моющие средства могут пересушивать кожу, вымывать природные масла и повышать риск раздражений, инфекций и дерматологических проблем.

В то же время ветеринар Дэвид Алдас считает, что для большинства собак достаточно еще более ухода — примерно 3–4 купания в год. А кошек, по его словам, во многих случаях вообще можно мыть только раз в год.

Благотворительная организация Blue Cross также рекомендует не купать собак без надобности. Если животное не загрязнилось и не попало в неприятные вещества, лучше разрешить естественным механизмам очистки работать самостоятельно. Кроме того, слишком частое мытье может снижать эффективность средств от блох и паразитов.

Ветеринары отмечают, что для собак с дерматологическими заболеваниями режим купания может отличаться — в таких случаях его определяет специалист.

Отдельно специалисты советуют использовать только шампуни, предназначенные для собак, поскольку они более мягкие для их кожи. В качестве альтернативы иногда допускают детские средства. Если же животное боится воды, его рекомендуют постепенно приучать к купанию из-за положительного подкрепления – лакомства, похвалы или безопасных вкусностей во время процедуры.

