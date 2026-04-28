Идеальные для новичков: какие породы собак подходят начинающим

Ветеринар назвал три породы собак, которые лучше всего подходят для тех, кто впервые планирует завести домашнего питомца. В этот список вошли грейгаунд, лабрадор-ретривер и бордер-терьер.

Об этом сообщило издание Mirror. Ветеринарный хирург по лечению мелких животных по имени Том отмечает, что выбор первой собаки – ответственное решение. Каждая порода отличается характером, уровнем активности и требованиями по уходу, поэтому важно учитывать образ жизни будущего владельца.

Грейгаунд

Первым специалист выделил грейгаунда (хорта). Несмотря на распространенный стереотип о чрезмерной энергичности, эти собаки, как правило, достаточно спокойны.

Они легко адаптируются к разному ритму жизни: могут с удовольствием бегать на короткие дистанции или долго гулять, но большинство времени проводят в отдыхе. В то же время ветеринар обратил внимание, что у этой породы иногда бывают проблемы с зубами, поэтому важен регулярный уход за полостью рта.

Лабрадор-ретривер

Второй в списке стал лабрадор-ретривер. Это энергичная, ласковая и социальная порода, хорошо подходящая активным людям.

Лабрадоры могут комфортно чувствовать себя даже в квартирах, если получают достаточное количество физических нагрузок. В то же время специалист советует внимательно проверять здоровье щенка, особенно состояние суставов, ведь порода имеет склонность к наследственным проблемам с тазобедренными и локтевыми суставами.

Бордер-терьер

Третьей рекомендацией стал бордер-терьер. По словам ветеринара, это неприхотливые, жизнерадостные и универсальные собаки, хорошо приспосабливающиеся к разным условиям проживания.

Они не нуждаются в чрезмерных нагрузках и обычно имеют крепкое здоровье по сравнению со многими другими породами.

Сколько активности нужно

По данным Королевского кинологического клуба Великобритании:

грейгаундам достаточно около 1 часа активности в день;

лабрадорам требуется более 2 часов;

бордер-терьерам – до 1 часа ежедневных прогулок.

Средняя продолжительность жизни этих пород обычно превышает 10 лет, а бордер-терьеры часто живут более 12 лет.

