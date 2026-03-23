Морковно-яблочная пастила: когда хочется вкусного и полезного
После зимы хочется воздушности, свежести и витаминов.
Чего-то вкусного, но вместе с тем полезного и у меня есть идея.
Витаминная бомба всего из 3-х ингредиентов. Нежная, ароматная и очень проста в приготовлении/
Ингредиенты:
• Морковь - 3-4 шт
• Яблоки – 3–4 шт
• Апельсин - ½ шт
• Желатин – 15 г
• Вода – 100–150 мл
Способ приготовления:
1. Морковь очистите и нарежьте кусочками.
2. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кусочками.
3. Переложить морковь и яблоки в кастрюлю, добавить воду, накрыть крышкой и тушить до мягкости.
4. Перебейте массу блендером до однородного пюре.
5. Добавьте сок половины апельсина.
6. Добавьте предварительно набухший желатин и хорошо перемешайте.
7. Взбейте массу миксером в легкую, воздушную текстуру.
8. Форму застелите пленкой, вылейте массу и накройте сверху пленкой в контакт.
9. Отправьте в холодильник на 3-4 часа до полного застывания.
10. Извлеките пастилу из формы, снимите пленку и нарежьте кубиками.
Полезен десерт, который хочется есть еще и еще. А вы любите такие простые десерты без лишнего сахара?