Пасха 2025: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках на украинском
В светлый праздник Воскресения Христова принято быть рядом с родными, посещать церковь и делиться теплыми словами с близкими людьми. В воскресенье, 20 апреля 2025 года, украинцы будут отмечать один из важнейших христианских праздников. Из этой мы подготовил подборку искренних поздравлений – в прозе, стихах и красочных открытках – чтобы вы могли порадовать своих родных и друзей.
Поздравления с Пасхой 2025 в прозе
Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветании, мире и благоденствии.
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Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких
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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть господствуют в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровье и счастье вам и вашим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.
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Со светлой Пасхой поздравляю! Христос воскрес, и пусть он подарит вам богатырское здоровье, светлую судьбу, прекрасное настроение, гармоничное единение с собой. Счастья вам, а также тепла и уюта дома!
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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.
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Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.
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Поздравления с Пасхой 2025 в стихах на украинском
В день Христова Воскресенья
Пусть придет в ваш дом веселье,
Запах свежих куличей,
Звон церковный, смех детей.
За широким пусть столом
Встретит всех гостей ваш дом.
Благодать сойдет с небес.
С Пасхой вас! Христос Воскрес!...
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Пусть светлая Пасха
Приносит в ваш дом
Любовь и надежду,
Согласье во всём.
Пусть вера укроет
От бед и невзгод,
Пусть вечная радость
В семью к вам придет.
Пусть в жизни у вас
Будет больше чудес.
Счастливыми будьте.
Христос наш Воскрес!.
Напомним, мы уже писали о запретах на Пасху-2025.
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