Пасха 2025: лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках на украинском

В светлый праздник Воскресения Христова принято быть рядом с родными, посещать церковь и делиться теплыми словами с близкими людьми. В воскресенье, 20 апреля 2025 года, украинцы будут отмечать один из важнейших христианских праздников. Из этой мы подготовил подборку искренних поздравлений – в прозе, стихах и красочных открытках – чтобы вы могли порадовать своих родных и друзей.

Поздравления с Пасхой 2025 в прозе

Христос Воскрес! Желаю весеннего тепла в сердце, процветании, мире и благоденствии.

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Христос Воскрес! Сердечно поздравляю с праздником Святой Пасхи. От всей души желаю, чтобы радость Воскресения Христова наполняла сердце, а свет Божественной любви согревал родных и близких

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Поздравляю со светлым праздником Пасхи! Пусть сойдет на твой дом благодать, мир и покой. Пусть господствуют в вашей семье любовь и доброта, забота друг о друге. Здоровье и счастье вам и вашим близким. Пусть жизнь будет наполнена весельем и радостью.

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Со светлой Пасхой поздравляю! Христос воскрес, и пусть он подарит вам богатырское здоровье, светлую судьбу, прекрасное настроение, гармоничное единение с собой. Счастья вам, а также тепла и уюта дома!

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Поздравляем Вас со светлым праздником Христова Воскресения, пусть перезвон пасхальных колоколов принесет Вам только благие вести, пусть Ваше сердце наполнится радостью, пусть вера помогает Вам преодолевать трудности.

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Поздравляю с Пасхой! Тебе желаю ясного солнца над головой, положительных мыслей, добрых поступков, приветливых улыбок, безграничной любви и море блаженства.

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Поздравления с Пасхой 2025 в стихах на украинском

В день Христова Воскресенья

Пусть придет в ваш дом веселье,

Запах свежих куличей,

Звон церковный, смех детей.

За широким пусть столом

Встретит всех гостей ваш дом.

Благодать сойдет с небес.

С Пасхой вас! Христос Воскрес!...

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Пусть светлая Пасха

Приносит в ваш дом

Любовь и надежду,

Согласье во всём.

Пусть вера укроет

От бед и невзгод,

Пусть вечная радость

В семью к вам придет.

Пусть в жизни у вас

Будет больше чудес.

Счастливыми будьте.

Христос наш Воскрес!.

Поздравления к Пасхе. Источник: Pinterest

Поздравления к Пасхе. Источник: Pinterest

Поздравления к Пасхе. Источник: Pinterest

Поздравления к Пасхе. Источник: Pinterest

Поздравления к Пасхе. Источник: Pinterest

Напомним, мы уже писали о запретах на Пасху-2025.

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