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Мясной рулет из говяжьего фарша
Ингредиенты:
* Говяжий фарш
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* Сыр чеддер в слайсах
* Ветчина в слайсах
* Листья шпината
* Соль
* Любимые специи
Приготовление:
1. Равномерно разложить говяжий фарш на листе пергамента, формируя прямоугольник толщиной примерно 1-1,5 см.
2. Посолить и добавить любимые специи.
3. Выложить сверху слайсы чеддера.
4. Следующим слоем разложить ветчину.
5. Добавить листья свежего шпината.
6. С помощью пергамента плотно свернуть все в рулет.
7. Нарезать рулет красивыми порционными кусками или запекать целиком и нарезать уже после приготовления.
8. Выпекать при температуре 180°C примерно 20 минут до готовности фарша и румяной корочки.