Мясной рулет из говяжьего фарша

Ингредиенты:

* Говяжий фарш

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* Сыр чеддер в слайсах

* Ветчина в слайсах

* Листья шпината

* Соль

* Любимые специи

Приготовление:

1. Равномерно разложить говяжий фарш на листе пергамента, формируя прямоугольник толщиной примерно 1-1,5 см.

2. Посолить и добавить любимые специи.

3. Выложить сверху слайсы чеддера.

4. Следующим слоем разложить ветчину.

5. Добавить листья свежего шпината.

6. С помощью пергамента плотно свернуть все в рулет.

7. Нарезать рулет красивыми порционными кусками или запекать целиком и нарезать уже после приготовления.

8. Выпекать при температуре 180°C примерно 20 минут до готовности фарша и румяной корочки.