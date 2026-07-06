Покорят ваше сердце: названы топ самых красивых маленьких пород собак

Маленькие собаки часто становятся отличными компаньонами для жизни в квартире, но среди компактных пород есть любимцы, которые покоряют не только характером, но и внешностью. Ветеринарки Лиза Кан и Эйми Уорнер объяснили, почему они пользуются такой популярностью.

Об этом пишет издание Рarade Рets.

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Бишон фризе

Бишон фризе легко узнать по густой вьющейся шерсти, которая почти не линяет и напоминает пушистое облако. Благодаря этому собачки выглядят опрятно, а их шерсть можно оформлять в разные стрижки.

По словам Лизы Кан, бишоны отличаются веселым характером, быстро адаптируются к новым условиям и очень привязываются к хозяевам. Они легко учатся, отлично ладят с детьми, а компактные размеры позволяют брать их с собой в путешествии.

Представители породы весят от 4,5 до 9 кг и живут в среднем 14–15 лет.

Мальтийская болонка

Мальтийская болонка очаровывает белоснежной длинной шерстью и утонченной внешностью. Несмотря на хрупкий вид, эти собаки активны, ласковы и очень преданы своим владельцам.

Эйми Уорнер отмечает, что мальтийцы лучше чувствуют себя рядом с людьми, поэтому требуют много внимания. В то же время она рекомендует с раннего возраста приучать их к кратковременному пребыванию в одиночестве, чтобы избежать стресса.

Рост собак составляет 18-23 см, вес - до 3 кг, а продолжительность жизни - 12-15 лет.

Гаванский бишон

Гаванский бишон происходит из Кубы и отличается мягкой шелковистой шерстью и большими выразительными глазами. Его можно стричь коротко или оставлять длинную шерсть.

По словам Лизы Кан, представители этой породы легко учатся, любят угождать хозяину и хорошо ладят как с детьми, так и с другими домашними животными. Кроме того, они не подвержены чрезмерному лаю, что делает их хорошим выбором для жизни в квартире.

Гаванские бишоны имеют рост 22-29 см, весят 3-6 кг и часто живут 14-16 лет.

Померанский шпиц

Померанский шпиц – одна из самых известных декоративных пород. Несмотря на крохотные размеры, эти собаки носят смелый характер и ведут себя так, будто значительно больше.

Эйми Уорнер отмечает, что шпицы внимательны ко всему происходящему вокруг, поэтому могут часто подавать голос. Чтобы избежать чрезмерной настороженности, важно уделять внимание социализации и регулярно заниматься воспитанием.

Взрослые собаки имеют рост 15-18 см, весят 1,5-3 кг и живут в среднем 12-16 лет.

Японский шпиц

Японского шпица легко узнать по белоснежной шерсти, пушистому хвосту, загнутому на спину, и характерной "улыбкой".

По словам Лизы Кан, это очень общительные, преданные и умные собаки, которые любят учиться новому и проводить время с семьей. Они хорошо взаимодействуют с детьми и другими собаками.

Представители породы вырастают до 30-38 см, весят 4,5-11 кг и живут около 10-14 лет.

Лхаса апсо

Лхаса апсо известна своей длинной шелковистой шерстью, из-за которой ее часто называют одной из самых элегантных декоративных пород.

Впрочем, Лиза Кан напоминает, что исторически этих собак использовали в качестве телохранителей монастырей. Именно поэтому они внимательны к незнакомцам и не боятся подавать голос, если замечают что-то необычное. Лхаса апсо хорошо поддаются дрессировке, но одновременно остаются независимыми.

Их рост составляет 25-28 см, вес - 5,5-8 кг, а средняя продолжительность жизни - 12-15 лет.

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Кавалер кинг чарльз спаниель

Кавалер кинг чарльз спаниель давно считается одной из самых популярных маленьких пород благодаря дружелюбному характеру, милой мордашке и шелковистой шерсти.

По словам Эйми Уорнер, эти собаки очень кроткие, легко находят общий язык со всеми членами семьи и любят постоянно находиться рядом с людьми.

В то же время эксперт напоминает, что кавалеры остаются настоящими спаниелями. Они с удовольствием исследуют новые места, активно гуляют и нуждаются в регулярных физических нагрузках и тренировках.

Рост собак этой породы составляет 30-33 см, вес - 6-8 кг, а живут они обычно 12-15 лет.

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